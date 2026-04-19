Meta sprema novi veliki val otkaza

Meta priprema opsežno restrukturiranje koje uključuje novi val otkaza. Prema informacijama Reutersa, prvi krug otpuštanja planiran je za 20. svibnja, a u njemu bi bez posla moglo ostati oko 10 posto globalne radne snage, odnosno približno 8.000 zaposlenika.

Kako navode izvori upoznati s planovima, Meta razmatra i dodatne rezove u drugoj polovici 2026., iako detalji o točnom opsegu i vremenu provedbe još nisu finalizirani. Konačne odluke mogle bi ovisiti o daljnjem razvoju tehnologija umjetne inteligencije.

Meta pritom snažno ulaže upravo u AI, a izvršni direktor Mark Zuckerberg želi transformirati poslovanje tvrtke kako bi postalo učinkovitije i manje ovisno o složenim hijerarhijama. Cilj je, prema trenutno dostupnim informacijama, smanjiti broj upravljačkih razina i povećati produktivnost uz pomoć AI alata.

Ovo će inače biti najveći rezovi od restrukturiranja iz 2022. i 2023., kada je Meta u sklopu takozvane “godine učinkovitosti” otpustila oko 21.000 zaposlenika. Iako je tvrtka danas u stabilnijoj financijskoj situaciji, pritisak na optimizaciju poslovanja i dalje je poprilično snažan.