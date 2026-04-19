Meta sprema novi veliki val otkaza
Meta planira otpustiti oko 10 posto zaposlenih u prvoj fazi, dok bi dodatni rezovi mogli uslijediti do kraja godine
Meta priprema opsežno restrukturiranje koje uključuje novi val otkaza. Prema informacijama Reutersa, prvi krug otpuštanja planiran je za 20. svibnja, a u njemu bi bez posla moglo ostati oko 10 posto globalne radne snage, odnosno približno 8.000 zaposlenika.
Kako navode izvori upoznati s planovima, Meta razmatra i dodatne rezove u drugoj polovici 2026., iako detalji o točnom opsegu i vremenu provedbe još nisu finalizirani. Konačne odluke mogle bi ovisiti o daljnjem razvoju tehnologija umjetne inteligencije.
Meta pritom snažno ulaže upravo u AI, a izvršni direktor Mark Zuckerberg želi transformirati poslovanje tvrtke kako bi postalo učinkovitije i manje ovisno o složenim hijerarhijama. Cilj je, prema trenutno dostupnim informacijama, smanjiti broj upravljačkih razina i povećati produktivnost uz pomoć AI alata.
Ovo će inače biti najveći rezovi od restrukturiranja iz 2022. i 2023., kada je Meta u sklopu takozvane “godine učinkovitosti” otpustila oko 21.000 zaposlenika. Iako je tvrtka danas u stabilnijoj financijskoj situaciji, pritisak na optimizaciju poslovanja i dalje je poprilično snažan.