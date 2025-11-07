Meta svjesno zarađuje milijarde na oglasima za prijevare, otkrivaju interni dokumenti

Interni dokumenti otkrivaju da je Meta projicirala zaradu od čak 16 milijardi dolara od oglasa za prijevare, svjesno ignorirajući interna upozorenja i nedovoljno štiteći milijarde svojih korisnika

Interni dokumenti Mete otkrivaju uznemirujuću poslovnu praksu koja traje godinama - tvrtka je projicirala da će zaraditi milijarde dolara od oglasa koji promoviraju prijevare i zabranjenu robu, dok istovremeno nije uspijevala zaustaviti takve sheme koje ciljaju njezine korisnike. Prema izvještaju Reutersa, unatoč internim upozorenjima, Meta uklanja oglašivače tek kada je 95% sigurna da se radi o prijevari, a sumnjivim oglašivačima često naplaćuje veće cijene umjesto da ih blokira.

Milijarde dolara od sumnjivih oglasa

Prema internim projekcijama s kraja prošle godine, Meta je očekivala da će oko 10% svog ukupnog godišnjeg prihoda, odnosno otprilike 16 milijardi dolara, zaraditi od oglasa za prijevare i zabranjene proizvode. Dokumenti, koji obuhvaćaju razdoblje od 2021. do danas, pokazuju kako se tehnološki div godinama borio s lavinom lažnih oglasa za e-trgovinu, investicijske prijevare, ilegalne online kockarnice i prodaju zabranjenih medicinskih proizvoda na svojim platformama Facebook, Instagram i WhatsApp.

Jedan dokument navodi da se korisnicima dnevno prikaže prosječno 15 milijardi "visokorizičnih" oglasa, onih koji pokazuju jasne znakove prijevare. Samo od te kategorije, Meta godišnje zaradi oko 7 milijardi dolara. Paradoksalno, korisnici koji kliknu na takav oglas vjerojatno će ih vidjeti još više zbog Metinog sustava za personalizaciju, koji im servira sadržaj temeljen na prethodnim interakcijama.

Sustav koji tolerira prevarante

Velik dio prijevara dolazi od oglašivača koje su Metini interni sustavi označili kao sumnjive. Međutim, tvrtka ih blokira tek ako automatizirani sustavi procijene da postoji najmanje 95% vjerojatnosti da se radi o prijevari. Ako je sustav manje siguran, ali i dalje sumnja na prijevaru, Meta takvim oglašivačima naplaćuje više stope za oglase kao svojevrsnu "kaznu", s idejom da ih se time obeshrabri.

Kao odgovor na ove navode, glasnogovornik Mete, Andy Stone, izjavio je da dokumenti "prikazuju selektivnu sliku koja iskrivljuje Metin pristup prijevarama". Ustvrdio je da je interna procjena o zaradi od 10,1% bila "gruba i preopćenita" te da je stvarni broj manji.

"Agresivno se borimo protiv prijevara jer ih ljudi na našim platformama ne žele, legitimni oglašivači ih ne žele, a ne želimo ih ni mi", dodao je Stone.

Unatoč tome, dokumenti pokazuju da je Metino vlastito istraživanje zaključilo kako je "lakše oglašavati prijevare na Metinim platformama nego na Googleu", što ukazuje na sustavne propuste.

Regulatorni pritisak i stvarni trošak

Naime, ova otkrića dolaze u vrijeme kada regulatori diljem svijeta vrše pritisak na Metu da bolje zaštiti svoje korisnike. Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) istražuje tvrtku zbog oglasa za financijske prijevare, dok je britanski regulator utvrdio da su Metini proizvodi bili uključeni u 54% svih gubitaka povezanih s prijevarama u plaćanju tijekom 2023. godine.

Interni dokumenti otkrivaju da je Meta svjesna neizbježnosti regulatornih kazni te predviđa penale do jedne milijarde dolara. Međutim, drugi dokument navodi da je ta brojka zanemariva u usporedbi s prihodima. Samo od dijela oglasa koji predstavljaju "veći pravni rizik", Meta svakih šest mjeseci zaradi 3,5 milijardi dolara. Čini se da je vodstvo tvrtke odlučilo djelovati samo kao odgovor na neposrednu prijetnju regulatornih mjera, umjesto proaktivnog rješavanja problema.

Problem je dublji

Dok se tvrtka bavi proračunima, stvarni ljudi trpe štetu. U jednom od opisanih slučajeva, Facebook račun regruterke Kraljevskog kanadskog ratnog zrakoplovstva je hakiran. Prevaranti su putem njezinog profila promovirali kripto prijevaru, a unatoč desecima prijava od strane nje i njezinih prijatelja, Meti je trebalo više od mjesec dana da reagira. Do tada je jedan od njezinih bivših kolega već izgubio 40.000 kanadskih dolara, vjerujući da ulaže na preporuku pouzdane prijateljice.

Ova situacija naglašava dublji problem. Čak i kada korisnici prijave prijevaru, sustav ih često ignorira. Jedan dokument iz 2023. godine procjenjuje da je Meta ignorirala ili netočno odbacila čak 96% valjanih prijava korisnika o prijevarama.