Microsoft i Mistral šire partnerstvo za suverena AI rješenja u Europi

Proširena suradnja donosi dostupnost Mistralovih modela kroz Microsoftove platforme te višemilijardno ulaganje u AI infrastrukturu i GPU kapacitete za europsko tržište

Microsoft i francuska tvrtka Mistral AI proširili su strateško partnerstvo s ciljem omogućavanja organizacijama većeg izbora, kontrole i operativne pouzdanosti pri primjeni umjetne inteligencije. U okviru suradnje, Mistralovi modeli bit će dostupni putem Microsoft Foundryja, Copilot Studija i Azurea, što će korisnicima omogućiti razvoj i korištenje AI rješenja u različitim okruženjima – od javnog clouda do sustava kojima upravljaju samostalno te potpuno izoliranih infrastruktura.

Partnerstvo je usmjereno ponajprije na potrebe organizacija u Europi i drugim visoko reguliranim tržištima, gdje su zahtjevi za kontrolom podataka, usklađenošću i sigurnošću posebno izraženi. Time Microsoft dodatno širi svoju ponudu suverenog clouda, kombinirajući Mistralove AI modele sa sigurnosnim i cloud-to-edge mogućnostima vlastite platforme.

Predsjednik Microsofta Brad Smith izjavio je kako europske organizacije žele pristup najnaprednijim AI tehnologijama bez kompromisa po pitanju kontrole nad podacima i digitalnom infrastrukturom. Prema njegovim riječima, uključivanje Mistralovih modela u Microsoftov Sovereign Cloud portfelj dio je obveze kompanije prema europskom digitalnom tržištu.

U središtu proširenog partnerstva nalazi se i višemilijardni sporazum o razvoju AI infrastrukture u Europi. Mistral planira značajno povećati računalne kapacitete korištenjem tisuća NVIDIA Vera Rubin grafičkih procesora, što bi trebalo osigurati veću dostupnost resursa za treniranje modela i izvođenje AI aplikacija.

Kako Mistral proširuje svoje AI računalne kapacitete u Europi, dvije tvrtke dodatno jačaju svoje strateško partnerstvo, pri čemu se Microsoft obvezuje koristiti dio tih kapaciteta. Time će Mistralovi napredni i učinkoviti modeli biti dostupni kroz Microsoftovu AI platformu

Suosnivač i glavni izvršni direktor Mistrala Arthur Mensch istaknuo je da je cilj tvrtke omogućiti organizacijama pristup naprednoj umjetnoj inteligenciji uz zadržavanje potpune tehnološke kontrole. Suradnja s Microsoftom, dodao je, omogućit će dostupnost Mistralovih rješenja poduzećima i javnim institucijama na globalnoj razini.

Prema navodima partnera, ulaganja će dodatno ojačati europsku AI infrastrukturu i pomoći Microsoftu u zadovoljavanju rastuće potražnje za cloud i AI uslugama. Suradnja se nadovezuje na Microsoftovu strategiju razvoja globalne infrastrukture kroz vlastite podatkovne centre, zakupljene kapacitete i partnerstva s vanjskim pružateljima usluga.

Dvije kompanije također su uskladile zajedničku tržišnu strategiju te planiraju zajednički razvijati poslovne prilike u Europi i na drugim tržištima. U sklopu toga financirat će pilot-projekte i dokaze koncepta, osiguravati Azure kredite te organizirati radionice usmjerene na ubrzanje primjene umjetne inteligencije.

Očekuje se da će od suradnje najviše koristi imati organizacije iz financijskog sektora, proizvodnje, zdravstva i drugih reguliranih industrija, kojima su sigurnost, otpornost sustava i kontrola nad podacima među ključnim poslovnim zahtjevima. Korisnici će moći razvijati AI aplikacije u Microsoft Foundryju te ih implementirati u Azureu ili Azure Localu koristeći Mistralove modele u različitim operativnim okruženjima.

Microsoft i Mistral najavili su nastavak suradnje na razvoju AI modela, razvojnih platformi i europske infrastrukture za umjetnu inteligenciju, s ciljem daljnjeg ubrzavanja primjene naprednih AI tehnologija među poslovnim korisnicima.