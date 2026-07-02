Microsoft navodno priprema novi val otkaza

Prema neslužbenim informacijama, Microsoft planira otpustiti 2,5 posto svojih zaposlenika, što će najviše osjetiti oni koji rade u Xbox odjelu

Čini se da Microsoft nastavlja s valom otpuštanja zaposlenika. Posljednji veći krug otkaza dogodio se u srpnju 2025., kada je tvrtka otpustila oko četira posto svoje ukupne radne snage. Ovoga puta, prema još uvijek neslužbenim informacijama, planiraju otpustiti 2,5 posto zaposlenika, a s obzirom na to da Microsoft trenutačno zapošljava oko 228.000 ljudi, riječ je i dalje o velikom broju radnih mjesta.

Prema dostupnim informacijama, otkazi neće biti ograničeni na jedan odjel, već će zahvatiti više poslovnih jedinica. Najviše bi, međutim, trebali biti pogođeni timovi zaduženi za prodaju i poslovno savjetovanje, kao i Xbox odjel. Budući da je Microsoft tijekom protekle godine već tri puta povećavao cijene svojih konzola, doduše pod isprikom rasta troškova komponenti, neki smatraju da bi upravo to moglo upućivati na dublje interne probleme unutra Xboxovog poslovanja.

Za sada nije poznato kada bi novi val otpuštanja mogao biti službeno potvrđen niti koliko će točno zaposlenika u konačnici biti obuhvaćeno njime.