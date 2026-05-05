Microsoft obilježio 30 godina u Hrvatskoj

Hrvatska ima dobre temelje za stvarnu, pouzdanu i široku primjenu umjetne inteligencije (AI), koja je ključna za sljedeću fazu gospodarskog razvoja. No, ključni izazov danas više nije dostupnost umjetne inteligencije, već brzina i opseg njezine primjene u gospodarstvu i javnom sektoru. To je bila središnja poruka obilježavanja 30 godina Microsoftova poslovanja u Hrvatskoj

Bug.hr utorak, 5. svibnja 2026. u 15:56
Tomislav Vračić i Ratko Mutavdžić
Tomislav Vračić i Ratko Mutavdžić

Iako se Hrvatska nalazi u sredini europskih zemalja prema razini primjene umjetne inteligencije, razlika između organizacija koje su AI integrirale u svakodnevni rad i onih koje su još u fazi eksperimenta brzo se povećava – i upravo će taj jaz definirati buduću konkurentnost gospodarstva.

Pitanje više nije trebamo li koristiti umjetnu inteligenciju, nego koliko brzo i odgovorno možemo kroz njezinu primjenu stvoriti stvarnu poslovnu i društvenu vrijednost. Učeći od zrelijih tržišta, Hrvatska ima priliku preskočiti pojedine faze razvoja i ubrzati svoj napredak“, izjavio je Kalin Dimtchev, direktor za Adriatic regiju, Microsoft.

Događanje je okupilo predstavnike Vlade Republike Hrvatske te vodećih domaćih kompanija i institucija. Predstavnici tvrtki Orbico, Infobip, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Končar istaknuli su kako se vrijednost ulaganja u umjetnu inteligenciju već vidi kroz konkretnu optimizaciju procesa, povećanje produktivnosti zaposlenika, inovacije i bolje korisničko iskustvo.

Kalin Dimtchev, direktor za Adriatic regiju, Microsoft
Kalin Dimtchev, direktor za Adriatic regiju, Microsoft

Hrvatska: od potencijala do implementacije

Hrvatska je u posljednjem desetljeću napravila značajan iskorak u digitalizaciji, no podatci pokazuju da potencijal još uvijek nije potpuno iskorišten. Osnovne digitalne vještine ima 59% građana, oko 45% tvrtki koristi računalni oblak, dok se razina primjene umjetne inteligencije procjenjuje na oko 23,7%, Upravo taj jaz između postojeće infrastrukture i stvarne primjene predstavlja najveći prostor za daljnji napredak Hrvatske.

„Najveći iskorak ne dolazi iz same tehnologije, nego iz sposobnosti organizacija i institucija da rade s vlastitim podacima, razvijaju kompetencije i AI ugrade u svakodnevni rad. Upravo tu vidimo najveću razliku između onih koji stvaraju mjerljivu vrijednost i onih koji ostaju u fazi testiranja“, istaknula je Kristina Tikhonova, direktorica višedržavnog klastera Južne Europe, Microsoft.

Lokalni ekosustav: temelj za ubrzanje

Microsoft je tijekom tri desetljeća izgradio snažan lokalni ekosustav te danas u Hrvatskoj zapošljava više od 50 stručnjaka i surađuje s više od 100 partnerskih organizacija. U suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, CARNET-om i SRCE-om, više od 500.000 učenika, nastavnika, profesora i studenata ima pristup alatima Microsoft 365, čime se sustavno razvijaju digitalne i AI kompetencije. Istodobno, kroz programe podrške startupima, gotovo 80 inovativnih hrvatskih tvrtki u posljednje četiri godine iskoristilo je oko 5 milijuna dolara Azure kredita. Kroz paneuropske inicijative dostupni su besplatni programi edukacije putem platformi LinkedIn, Microsoft i GitHub Learn za razvoj digitalnih vještina.

Daljnji razvoj umjetne inteligencije u Hrvatskoj ovisit će o snažnoj suradnji između države, gospodarstva i obrazovnog sustava.

Pouzdana europska AI infrastruktura

Kako bi podržao rast primjene umjetne inteligencije, Microsoft značajno ulaže u razvoj europske podatkovne infrastrukture. U posljednje dvije godine kapaciteti podatkovnih centara povećani su za 40%, a do 2027. planira se više od 200 podatkovnih centara u 16 europskih zemalja i regija.

Kroz Microsoft EU Data Boundary organizacijama se omogućuje pohrana i obrada podataka unutar Europske unije, uz visoku razinu transparentnosti i usklađenosti s regulatornim okvirom.

Za hrvatske organizacije to znači pristup infrastrukturi koja omogućuje sigurno i skalabilno uvođenje AI rješenja, uz potpunu kontrolu nad podacima i usklađenost s europskim standardima poput GDPR-a i EU AI Acta.

Digitalni suverenitet i kibernetička sigurnost – temelji povjerenja

S rastom primjene umjetne inteligencije digitalni suverenitet i kibernetička sigurnost postaju sve važnije teme za europske institucije i kompanije.

„Digitalni suverenitet danas je ključna odrednica organizacijske kontrole. On podrazumijeva sposobnost organizacije da u potpunosti upravlja vlastitim podacima te jasno razumije način njihove uporabe, neovisno o tome gdje su pohranjeni i kojim procesima ili pojedincima su dostupni. Upravo ta razina kontrole postaje temelj povjerenja u suvremenoj digitalnoj ekonomiji“, istaknuo je Ratko Mutavdžić, globalni voditelj savjetovanja za javni sektor, Microsoft.

„Digitalni suverenitet nije moguć bez snažne kibernetičke sigurnosti, ona je temelj povjerenja, kontrole i otpornosti u digitalnom svijetu. Pri tome, umjetna inteligencija podiže sigurnost na novu razinu, od napredne detekcije prijetnji do proaktivne obrane. U takvom okruženju, organizacije koje kontinuirano ulažu u sigurnost ne samo da upravljaju rizicima, već stvaraju temelje povjerenja i otpornosti u digitalnom gospodarstvu“, dodao je Tomislav Vračić, regionalni direktor za tehnologiju, višedržavni klaster Južne Europe, Microsoft.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi