Microsoft planira pretvoriti AI u "kognitivno pojačalo" ljudskog potencijala

Upravo započeta godina 2026. označava prekretnicu u razvoju umjetne inteligencije, u kojoj fokus industrije prelazi s početnog otkrivanja i fascinacije na široku primjenu tehnologije u društvu. Prema riječima Satye Nadelle, generalnog izvršnog direktora Microsofta, ključno je razlikovati tehnološki "spektakl" od stvarne "supstance".

Primjena u stvarnom svijetu

On je objavio svojevrsni pregled stanja AI-ja danas i osvrnuo se na ono što očekuje u području te tehnologije tijekom ove godine, Iako se, kaže, nalazimo u ranoj fazi dugotrajnog procesa, trenutačni trenutak karakterizira fenomen u kojem tehnološke mogućnosti modela nadmašuju trenutačnu sposobnost njihove primjene za stvaranje opipljivog utjecaja u stvarnom svijetu.

Nadella stoga naglašava potrebu za novim pristupom koji AI definira kao potporu ljudskom potencijalu, a ne kao njegovu zamjenu. Umjesto fokusiranja na snagu pojedinačnih modela, prioritet postaje način na koji ljudi primjenjuju te alate za postizanje vlastitih ciljeva. U tom kontekstu, AI se promatra kao "kognitivno pojačalo" koje zahtijeva novu ravnotežu u ljudskim odnosima i dizajnu proizvoda kako bi se osiguralo da tehnologija služi kao potpora za napredak, a ne kao puki supstitut za ljudski rad.

Evolucija u sustave

Sljedeći korak u tehnološkom razvoju, prema Nadelli, tranzicija je s pojedinačnih AI modela na cjelovite sustave. Inženjerska sofisticiranost sada je usmjerena na izgradnju bogatih okvira koji orkestriraju rad više modela i agenata istovremeno. Takvi sustavi moraju uključivati upravljanje memorijom, pravima pristupa te omogućiti sigurnu i učinkovitu upotrebu alata. Cilj je iskoristiti eksponencijalni rast sposobnosti modela, dok se istovremeno rješavaju njihovi nesavršeni dijelovi koji otežavaju primjenu u stvarnim uvjetima.

Osim tehničkih izazova, Microsoftov čelnik ističe važnost odluka o tome kamo usmjeriti oskudne resurse poput energije, računalne snage i talenta. Da bi umjetna inteligencija dobila "društvenu dozvolu" za daljnji razvoj, ona mora pokazati mjerljiv utjecaj na rješavanje problema ljudi i planeta. Ovo socio-tehničko pitanje zahtijeva izgradnju konsenzusa o tome kako tehnologija doprinosi općem dobru, čime se osigurava njezina održivost u budućnosti.

Ishod kao mjerilo

Napredak se u konačnici neće mjeriti samo tehnološkim postignućima, već konkretnim ishodima za svakog pojedinca i organizaciju. Iako je proces otkrivanja novih tehnologija često nepredvidiv i kaotičan, povijest računalstva oduvijek je bila usmjerena na osnaživanje korisnika. Nadella zaključuje kako AI mora slijediti taj isti put kako bi postao jedan od najznačajnijih valova u povijesti računalstva, transformirajući način na koji radimo i stvaramo u 2026. godini i nakon nje.