Microsoft planira pretvoriti AI u "kognitivno pojačalo" ljudskog potencijala

Generalni izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, najavljuje 2026. kao ključnu godinu za širenje umjetne inteligencije, fokusirajući se na razvoj složenih sustava i osnaživanje ljudskih sposobnosti

Sandro Vrbanus subota, 3. siječnja 2026. u 15:25
📷 Microsoft
Microsoft

Upravo započeta godina 2026. označava prekretnicu u razvoju umjetne inteligencije, u kojoj fokus industrije prelazi s početnog otkrivanja i fascinacije na široku primjenu tehnologije u društvu. Prema riječima Satye Nadelle, generalnog izvršnog direktora Microsofta, ključno je razlikovati tehnološki "spektakl" od stvarne "supstance".

Primjena u stvarnom svijetu

On je objavio svojevrsni pregled stanja AI-ja danas i osvrnuo se na ono što očekuje u području te tehnologije tijekom ove godine, Iako se, kaže, nalazimo u ranoj fazi dugotrajnog procesa, trenutačni trenutak karakterizira fenomen u kojem tehnološke mogućnosti modela nadmašuju trenutačnu sposobnost njihove primjene za stvaranje opipljivog utjecaja u stvarnom svijetu.

Nadella stoga naglašava potrebu za novim pristupom koji AI definira kao potporu ljudskom potencijalu, a ne kao njegovu zamjenu. Umjesto fokusiranja na snagu pojedinačnih modela, prioritet postaje način na koji ljudi primjenjuju te alate za postizanje vlastitih ciljeva. U tom kontekstu, AI se promatra kao "kognitivno pojačalo" koje zahtijeva novu ravnotežu u ljudskim odnosima i dizajnu proizvoda kako bi se osiguralo da tehnologija služi kao potpora za napredak, a ne kao puki supstitut za ljudski rad.

Evolucija u sustave

Sljedeći korak u tehnološkom razvoju, prema Nadelli, tranzicija je s pojedinačnih AI modela na cjelovite sustave. Inženjerska sofisticiranost sada je usmjerena na izgradnju bogatih okvira koji orkestriraju rad više modela i agenata istovremeno. Takvi sustavi moraju uključivati upravljanje memorijom, pravima pristupa te omogućiti sigurnu i učinkovitu upotrebu alata. Cilj je iskoristiti eksponencijalni rast sposobnosti modela, dok se istovremeno rješavaju njihovi nesavršeni dijelovi koji otežavaju primjenu u stvarnim uvjetima.

Osim tehničkih izazova, Microsoftov čelnik ističe važnost odluka o tome kamo usmjeriti oskudne resurse poput energije, računalne snage i talenta. Da bi umjetna inteligencija dobila "društvenu dozvolu" za daljnji razvoj, ona mora pokazati mjerljiv utjecaj na rješavanje problema ljudi i planeta. Ovo socio-tehničko pitanje zahtijeva izgradnju konsenzusa o tome kako tehnologija doprinosi općem dobru, čime se osigurava njezina održivost u budućnosti.

Ishod kao mjerilo

Napredak se u konačnici neće mjeriti samo tehnološkim postignućima, već konkretnim ishodima za svakog pojedinca i organizaciju. Iako je proces otkrivanja novih tehnologija često nepredvidiv i kaotičan, povijest računalstva oduvijek je bila usmjerena na osnaživanje korisnika. Nadella zaključuje kako AI mora slijediti taj isti put kako bi postao jedan od najznačajnijih valova u povijesti računalstva, transformirajući način na koji radimo i stvaramo u 2026. godini i nakon nje.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi