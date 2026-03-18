Microsoft ujedinjuje Copilot timove i okreće se razvoju vlastite superinteligencije

Nakon značajne reorganizacije, Jacob Andreou preuzima vođenje jedinstvenog Copilota, dok se Mustafa Suleyman fokusira na stvaranje naprednih AI modela kako bi smanjio ovisnost o OpenAI-u

Bug.hr srijeda, 18. ožujka 2026. u 10:17
📷 Foto: Unsplash
Microsoft provodi još jednu u nizu reorganizacija vodstva kako bi iz temelja promijenio način na koji razvija svog AI asistenta Copilot. Nakon što su godinama različiti timovi radili na odvojenim verzijama za privatne i poslovne korisnike, tvrtka ih sada spaja u jedinstveni odjel s ciljem stvaranja kohezivnijeg i moćnijeg proizvoda.

Ove promjene donose i nove uloge ključnim ljudima. Dosadašnji izvršni direktor odjela Microsoft AI, Mustafa Suleyman, sada će se u potpunosti posvetiti stvaranju Microsoftovih vlastitih, naprednih AI modela, umjesto da izravno radi na funkcionalnostima samog Copilot asistenta. Suleyman se pridružio Microsoftu prije gotovo dvije godine, a samo nekoliko mjeseci nakon njegovog dolaska, potrošačka verzija Copilota doživjela je redizajn koji je snažno podsjećao na rad njegove bivše tvrtke Inflection AI. Komercijalna verzija je, međutim, ostala potpuno odvojena.

Novi lideri za novu eru umjetne inteligencije

Vođenje cjelokupnog Copilot iskustva, kako za poslovne tako i za privatne korisnike, preuzima Jacob Andreou, koji će odgovarati izravno glavnom izvršnom direktoru Microsofta, Satyi Nadelli. To znači da je Andreou sada odgovoran za dizajn, proizvod, rast i inženjering Copilota. Andreou, koji je prethodno radio na rastu i razvoju proizvoda u Snapu, pridružio se Microsoftovom AI odjelu prošle godine.

"Spajamo komercijalni i potrošački Copilot sustav u jedan jedinstveni napor. Ovaj će se napor protezati kroz četiri povezana stupa: Copilot iskustvo, Copilot platforma, Microsoft 365 aplikacije i AI modeli. Ovako prelazimo s kolekcije sjajnih proizvoda na istinski integriran sustav, koji je jednostavniji i moćniji za korisnike", objasnio je Nadella u internom dopisu kojeg prenosi The Verge. 

Ovaj trenutak ujedinjenja Microsoft je trebao godinama, pogotovo jer verzije Copilota ne samo da su izgledale drugačije, već nisu dijelile ni zajednički set značajki. Ova promjena bi konačno trebala riješiti i problem što unutar tvrtke nitko zapravo nije bio potpuni "vlasnik" Copilota. U tu svrhu formiran je i novi Copilot vodeći tim koji, uz Andreoua, čine i Ryan Roslansky, Perry Clarke te Charles Lamanna.

Strateški zaokret i smanjenje ovisnosti o OpenAI-u

Mustafa Suleyman, jedan od suosnivača DeepMinda, sada preuzima vodstvo novog tima nazvanog "Superintelligence". Njegov primarni cilj bit će razvoj naprednih "frontier" modela umjetne inteligencije koji bi Microsoftu trebali omogućiti da postane izravan konkurent OpenAI-u i Googleu. Iako Microsoft ostaje ključni partner OpenAI-ja s investicijom od trinaest milijardi dolara, ovaj potez jasno ukazuje na želju za većom neovisnošću i smanjenjem troškova kroz razvoj vlastite tehnologije.

"Ovi modeli omogućit će nam izgradnju linija prilagođenih poslovnim korisnicima koje će pomoći u poboljšanju svih naših proizvoda diljem tvrtke", naveo je Suleyman. Dodao je i kako će Andreou i dalje imati indirektnu vezu s njim te da će on ostati uključen u svakodnevno poslovanje odjela Microsoft AI. Čitav ovaj strateški zaokret dolazi u trenutku kada se industrija okreće prema takozvanim "AI agentima", sustavima koji mogu samostalno izvršavati složene zadatke, što je smjer koji i sam Nadella snažno zagovara.

Ova velika reorganizacija vodstva slijedi manje od tjedan dana nakon što je Rajesh Jha, izvršni potpredsjednik grupe za iskustva i uređaje, najavio odlazak u mirovinu nakon više od 35 godina u tvrtki. S obzirom na to da je Jha nadgledao Microsoft 365 Copilot, Windows i Office, za očekivati je daljnje promjene u timovima uoči početka nove Microsoftove fiskalne godine.

 

