Microsoft ulaže 2,5 milijardi dolara u vojsku inženjera koje šalje kod klijenata

Zadatak nove jedinice je zajedničko oblikovanje, uvođenje i kontinuirano poboljšavanje AI sustava, s mjerljivim poslovnim ishodima kao krajnjim ciljem, stoji u priopćenju koje je objavio Microsoft. Na čelo organizacije postavljen je Rodrigo Kede Lima, dosadašnji prodajni voditelj Microsofta za Amerike i Aziju.

Stari model, novo ime

Model koji Microsoft skalira na 6.000 ljudi nije nov. Praksu je početkom 2010-ih uveo Palantir, radeći s obavještajnim agencijama koje nisu znale unaprijed specificirati zahtjeve: inženjer se ugrađuje kod klijenta, piše produkcijski kod na licu mjesta i ostaje odgovoran za sustav i nakon lansiranja. Rješenja nastala na terenu tim potom pretvara u standardizirane značajke proizvoda. Taj se pristup u industriji ustalio pod nazivom Forward-Deployed Engineering (FDE, terensko inženjerstvo), a u posljednjih godinu i pol kopirali su ga OpenAI, Databricks, Ramp, Anthropic i Scale AI, svaki s vlastitim timom raspoređenim kod klijenata.

Razlika prema konkurenciji

Microsoft u vlastitoj najavi izričito tvrdi da ide dalje od FDE koncepta, opisujući Frontier Company kao "najveću i najsposobniju, na ishode usmjerenu inženjersku organizaciju u industriji". Razlika prema konkurenciji nije toliko tehnička koliko infrastrukturna: Microsoft uz terenske inženjere nudi i vlastitu platformu Agent 365 za nadzor i upravljanje agentima, paket Microsoft 365 E7 te obećanje slobodnog izbora modela, uključujući Anthropicove, bez vezivanja klijenta uz jednog dobavljača. Kao rani primjer navodi se suradnja s London Stock Exchange Groupom, gdje su Microsoftovi inženjeri AI ugradili u LSEG Workspace za financijske analitičare.

Kritična točka provedbe

Kod terenskih inženjera mjeri se zadovoljstvo klijenta i obnova ugovora, ne usvajanje značajki ili stabilnost sustava kao kod klasičnog softverskog inženjerstva, što uvođenju 6.000 ljudi kod klijenata daje prizvuk prodajne funkcije jednako koliko i inženjerske.

Microsoft ne dolazi prvi: Amazon, Anthropic i OpenAI već su ove godine najavili vlastite jedinice za AI implementaciju, pa se investicija od 2,5 milijardi dolara može čitati i kao odgovor na konkurenciju koliko i kao strateška odluka.