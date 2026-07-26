Midjourney kupio poznatu astrološku aplikaciju

Midjourney širi svoje poslovanje izvan generiranja slika i ulazi u područje astrologije. Tvrtka je objavila da je preuzela popularnu personaliziranu astrološku aplikaciju Co-Star, ali nisu otkrili koliko su je platili.

Naime, Co-Star je besplatna aplikacija koja korisnicima nudi dnevne horoskope i mogućnost provjere kompatibilnosti natalne karte s prijateljima. Prema navodima tvrtke, aplikacija pri izradi personaliziranih savjeta kombinira ljudske uvide, podatke NASA-e i umjetnu inteligenciju.

Akvizicija je navodno zaključena još tijekom proljeća, a osnivačica Co-Stara Banu Guler i dalje će voditi aplikaciju. Uz to, preuzet će funkciju glavne direktorice za dizajn u Midjourneyju. Osnivač Midjourneyja David Holz rekao je da će Guler i njezin tim pomoći u razvoju prvih vlastitih aplikacija tvrtke. Među njima bi trebala biti i zasebna aplikacija za generiranje slika.

"Co-Star je sam po sebi sjajan projekt i u potpunosti će ostati pod Banuinim vodstvom i kontrolom. No sada će na raspolaganju imati znatno veće resurse i timove koji će nam pomoći u daljnjem radu na svim našim projektima", priopćio je Holz.