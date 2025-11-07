Musku odobren bilijunski paket: Što mora učiniti da postane prvi bilijunaš?

Dioničari Tesle su s više od 75% glasova podržali najveći kompenzacijski paket u korporativnoj povijesti. Elon Musk na putu je da postane prvi bilijunaš, no taj je put popločan nevjerojatno ambicioznim ciljevima

Dioničari Tesle donijeli su odluku koja će odjeknuti korporativnim svijetom – s više od 75% glasova odobrili su dosad neviđeni kompenzacijski paket za svog izvršnog direktora, Elona Muska. Ovaj potez ne samo da potvrđuje njihovo povjerenje u Muskovu viziju unatoč nedavnim izazovima, već mu otvara i put da postane prvi bilijunaš u povijesti. Ipak, taj status neće doći lako. Paket vrijedan potencijalnih bilijun američkih dolara (trillion USD) vezan je uz niz iznimno zahtjevnih ciljeva koji Teslu trebaju transformirati iz proizvođača automobila u lidera umjetne inteligencije i robotike.

Na godišnjoj skupštini u Austinu, Teksas, potvrđeno je ono o čemu se tjednima raspravljalo. Odobreni paket ne predstavlja plaću u klasičnom smislu; Musk ne prima nikakav fiksni iznos. Umjesto toga, njegova je kompenzacija u potpunosti vezana uz performanse tvrtke kroz dioničke opcije koje će mu biti dodijeljene tijekom sljedećeg desetljeća. Paket je strukturiran u 12 tranši, a svaka se otključava ispunjenjem specifičnih, dvostrukih ciljeva – jednog vezanog uz rast tržišne kapitalizacije i drugog vezanog uz operativna postignuća.

Ova odluka dolazi nakon što je sud u Delawareu prošle godine poništio njegov prethodni paket iz 2018., smatrajući da ga je upravni odbor nepropisno dodijelio. Novi paket, unatoč protivljenju velikih institucionalnih ulagača poput norveškog državnog fonda i savjetodavnih tvrtki kao što su Glass Lewis i ISS, dobio je snažnu podršku malih ulagača koji u Musku i dalje vide ključ uspjeha tvrtke.

Put do bilijuna: Lista (gotovo) nemogućih zadataka

Da bi Elon Musk u potpunosti realizirao vrijednost ovog paketa i svom bogatstvu, koje se već procjenjuje na gotovo 500 milijardi dolara, dodao još stotine milijardi, Tesla mora ostvariti ono što se danas čini kao znanstvena fantastika. Lista zadataka je impresivna i pokazuje smjer u kojem Musk vidi budućnost kompanije.

Prvi i osnovni uvjet je astronomski rast vrijednosti tvrtke. Tržišna kapitalizacija Tesle mora porasti s trenutnih oko 1,5 bilijuna na nevjerojatnih 8,5 bilijuna dolara. To je gotovo dvostruko više od trenutne vrijednosti najvrjednije svjetske kompanije, Nvidije. Uz to, operativni ciljevi su jednako ambiciozni:

Isporuka 20 milijuna vozila: Usporedbe radi, do danas je Tesla ukupno isporučila nešto više od 8 milijuna vozila.

Usporedbe radi, do danas je Tesla ukupno isporučila nešto više od 8 milijuna vozila. Implementacija 1 milijun robotaksija: Komercijalna flota potpuno autonomnih vozila koja posluju bez vozača.

Komercijalna flota potpuno autonomnih vozila koja posluju bez vozača. Proizvodnja 1 milijun humanoidnih robota: Musk tvrdi da će njegov "Optimus" robot biti značajniji proizvod od automobila, sposoban obavljati razne poslove i, kako je rekao, "eliminirati siromaštvo".

Musk tvrdi da će njegov "Optimus" robot biti značajniji proizvod od automobila, sposoban obavljati razne poslove i, kako je rekao, "eliminirati siromaštvo". 10 milijuna aktivnih FSD pretplata: Deset milijuna korisnika mora aktivno koristiti Teslin softver za potpunu samostalnu vožnju (Full Self-Driving).

Svaki od ovih ciljeva, zajedno s osam zasebnih pragova profitabilnosti, mora biti ispunjen kako bi Musk otključao svih 12 tranši dionica.

Zašto Musk želi još veći udio?

Iako su financijski ulozi golemi, Musk je više puta naglasio da mu ovaj paket nije bitan samo zbog novca. Ključna motivacija, kako tvrdi, jest osiguravanje dovoljnog utjecaja i kontrole nad budućnošću Tesle, posebice u domeni umjetne inteligencije i robotike. Njegov udio u vlasništvu bi se, u slučaju ispunjenja svih ciljeva, povećao s trenutnih 13% na oko 25%. "Ne osjećam se ugodno gradeći tu robotsku vojsku ako nemam barem snažan utjecaj", izjavio je Musk, izražavajući zabrinutost da bi mogao biti smijenjen u budućnosti te da bi netko drugi mogao preuzeti kontrolu nad tehnologijom s potencijalno opasnim posljedicama za čovječanstvo.

Odluka dioničara predstavlja ogroman vjetar u leđa za Elona Muska, unatoč turbulentnom razdoblju za Teslu koje je obilježeno padom prodaje, jačanjem konkurencije i kontroverzama vezanim uz Muskov politički angažman u administraciji predsjednika Trumpa.

Glasanje je, kako izvještava AP News, pokazalo da većina ulagača i dalje vjeruje kako je upravo on jedina osoba sposobna voditi Teslu kroz sljedeće poglavlje, poglavlje koje se manje bavi električnim automobilima, a više robotima, autonomnom vožnjom i umjetnom inteligencijom. Hoće li Musk uspjeti ispuniti svoja obećanja i postati prvi bilijunaš, pokazat će vrijeme. Jedno je sigurno – put koji je pred njim i Teslom bit će sve samo ne dosadan.