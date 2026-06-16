Nakon povijesnog IPO-a, SpaceX kupuje developerski hit Cursor

Američka svemirska kompanija SpaceX ugovorila je preuzimanje tehnološkog startupa Anysphere, poznatog po razvoju popularnog alata za računalno programiranje temeljenog na umjetnoj inteligenciji pod nazivom Cursor. Transakcija vrijedna 60 milijardi dolara izvršit će se u potpunosti kroz zamjenu dionica. Ovaj sporazum dolazi samo nekoliko dana nakon što je tvrtka u vlasništvu Elona Muska uspješno provela povijesnu inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica na burzi.

Najveća akvizicija

Ovo je ujedno i najveća akvizicija u povijesti tvrtke SpaceX, koja signalizira agresivan strateški zaokret i širenje izvan industrije raketa i satelita prema tržištu poslovnog softvera. Ovim potezom kompanija želi ojačati svoju poziciju u utrci s konkurentima kao što su OpenAI i Anthropic, koji već bilježe rane komercijalne uspjehe u tom segmentu. Anysphere, startup sa sjedištem u San Franciscu, fokusiran je na automatizaciju velikih dijelova softverskog razvoja, a njegov alat Cursor danas ima široku primjenu među programerima. O mogućem preuzimanju špekuliralo se još u travnju.

Prema službenoj dokumentaciji, dvije su strane potpisale ugovor o spajanju prema kojem će se novoformirana podružnica SpaceX-a pod nazivom X67 Inc. spojiti s tvrtkom Anysphere. Nakon završetka tog procesa, Cursor će nastaviti djelovati kao podružnica u stopostotnom vlasništvu SpaceX-a. Dovršetak cijelog postupka spajanja i preuzimanja očekuje se u trećem tromjesečju ove godine, a realizacija posla ovisi o odobrenju nadležnih regulatornih tijela.

Reakcija tržišta

Iz SpaceX-a su potvrdili da su iskoristili opciju preuzimanja u dionicama s primarnim ciljem izgradnje najkorisnijih modela umjetne inteligencije na svijetu. Sektor unutar tvrtke, SpaceXAI, proteklih je nekoliko mjeseci već surađivao s timom Cursora na zajedničkom treniranju novog modela. Najavljeno je da će taj napredni model uskoro biti integriran i lansiran unutar alata Cursor, ali i u sklopu platforme Grok Build. Iz vodstva Cursora također su izrazili zadovoljstvo partnerstvom, ističući da korisnici ubrzo mogu očekivati značajna poboljšanja u radu aplikacije.

Objava o preuzimanju odmah je izazvala pozitivne reakcije na financijskim tržištima. U trgovanju prije otvaranja burze, dionice SpaceX-a zabilježile su dodatni rast, pa se njima sada trguje po cijeni od oko 220 dolara po dionici. To predstavlja skok od otprilike 63% u odnosu na početnu cijenu u IPO-u koja je iznosila 135 dolara. Na temelju toga tržišna kapitalizacija SpaceX-a već je premašila onu Amazona i Microsofta, pa je novi hit s Wall Streeta sada četvrta najvrjednija kompanija s dionicama u javnoj ponudi na svijetu.