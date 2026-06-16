Nakon povijesnog IPO-a, SpaceX kupuje developerski hit Cursor

SpaceX je dogovorio kupnju tvrtke Anysphere, tvorca popularnog AI asistenta za programiranje Cursor, za 60 milijardi dolara u dionicama, čime snažno ulazi na tržište poslovnog softvera

Sandro Vrbanus utorak, 16. lipnja 2026. u 18:46

Američka svemirska kompanija SpaceX ugovorila je preuzimanje tehnološkog startupa Anysphere, poznatog po razvoju popularnog alata za računalno programiranje temeljenog na umjetnoj inteligenciji pod nazivom Cursor. Transakcija vrijedna 60 milijardi dolara izvršit će se u potpunosti kroz zamjenu dionica. Ovaj sporazum dolazi samo nekoliko dana nakon što je tvrtka u vlasništvu Elona Muska uspješno provela povijesnu inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica na burzi.

Najveća akvizicija

Ovo je ujedno i najveća akvizicija u povijesti tvrtke SpaceX, koja signalizira agresivan strateški zaokret i širenje izvan industrije raketa i satelita prema tržištu poslovnog softvera. Ovim potezom kompanija želi ojačati svoju poziciju u utrci s konkurentima kao što su OpenAI i Anthropic, koji već bilježe rane komercijalne uspjehe u tom segmentu. Anysphere, startup sa sjedištem u San Franciscu, fokusiran je na automatizaciju velikih dijelova softverskog razvoja, a njegov alat Cursor danas ima široku primjenu među programerima. O mogućem preuzimanju špekuliralo se još u travnju.

Prema službenoj dokumentaciji, dvije su strane potpisale ugovor o spajanju prema kojem će se novoformirana podružnica SpaceX-a pod nazivom X67 Inc. spojiti s tvrtkom Anysphere. Nakon završetka tog procesa, Cursor će nastaviti djelovati kao podružnica u stopostotnom vlasništvu SpaceX-a. Dovršetak cijelog postupka spajanja i preuzimanja očekuje se u trećem tromjesečju ove godine, a realizacija posla ovisi o odobrenju nadležnih regulatornih tijela.

Reakcija tržišta

Iz SpaceX-a su potvrdili da su iskoristili opciju preuzimanja u dionicama s primarnim ciljem izgradnje najkorisnijih modela umjetne inteligencije na svijetu. Sektor unutar tvrtke, SpaceXAI, proteklih je nekoliko mjeseci već surađivao s timom Cursora na zajedničkom treniranju novog modela. Najavljeno je da će taj napredni model uskoro biti integriran i lansiran unutar alata Cursor, ali i u sklopu platforme Grok Build. Iz vodstva Cursora također su izrazili zadovoljstvo partnerstvom, ističući da korisnici ubrzo mogu očekivati značajna poboljšanja u radu aplikacije.

Objava o preuzimanju odmah je izazvala pozitivne reakcije na financijskim tržištima. U trgovanju prije otvaranja burze, dionice SpaceX-a zabilježile su dodatni rast, pa se njima sada trguje po cijeni od oko 220 dolara po dionici. To predstavlja skok od otprilike 63% u odnosu na početnu cijenu u IPO-u koja je iznosila 135 dolara. Na temelju toga tržišna kapitalizacija SpaceX-a već je premašila onu Amazona i Microsofta, pa je novi hit s Wall Streeta sada četvrta najvrjednija kompanija s dionicama u javnoj ponudi na svijetu.

📷 Companiesmarketcap.com
Companiesmarketcap.com

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 donosi snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2.299,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 donosi snažne performanse uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ističe se snažnim Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a za brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

629,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 donosi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1399,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi