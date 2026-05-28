Nakon prijetnje štrajkom, Samsungove zaposlenike čekaju rekordni bonusi

Zaposlenici Samsungovog odjela za čipove prijetili su najvećim štrajkom u povijesti tvrtke zbog malih bonusa, posebno u usporedbi s konkurentskim SK Hynixom

Samsung je postigao novi dogovor sa zaposlenicima u svom poluvodičkom odjelu i time izbjegao najveći štrajk radnika u povijesti tvrtke. Prema novom sporazumu, zaposlenicima u Samsungovim odjelima za čipove bit će raspodijeljeno 10,5 posto operativne dobiti kroz posebne bonuse.

Dogovor dolazi nakon višednevnih pregovora između uprave i sindikata zaposlenika iz odjela Device Solutions, koji uključuje poslovanje s memorijom, čipsetima i proizvodnim pogonima. Sindikat je ranije najavio 18-dnevni štrajk zbog nezadovoljstva visinom bonusa u usporedbi s konkurentskim SK Hynixom, no akcija je privremeno obustavljena nakon uključivanja južnokorejske vlade u pregovore.

Radnici su novi sporazum prihvatili velikom većinom, pri čemu je 74 posto zaposlenika glasalo za dogovor. Prema dostupnim informacijama, pojedini zaposlenici u Samsungovom memorijskom odjelu ove bi godine mogli dobiti bonuse i do 416.000 dolara, dok će i ostali zaposlenici u poluvodičkom sektoru dobiti znatno veće isplate nego ranije.

Važnost cijelog slučaja dodatno naglašava činjenica da Samsung čini gotovo četvrtinu ukupnog južnokorejskog izvoza, dok je njegov memorijski biznis jedan od ključnih dijelova globalne elektroničke industrije. Južnokorejski premijer ranije je upozorio da bi planirani štrajk mogao uzrokovati gubitke od oko 660 milijuna dolara.

No, kako doznaje Reuters, dogovor nije naišao na potpuno pozitivne reakcije. Dio dioničara nezadovoljan je jer sporazum nije potvrđen na skupštini dioničara, a veće isplate zaposlenicima mogle bi smanjiti iznose namijenjene investitorima.

Dodatne probleme Samsungu stvara i činjenica da sindikat zaposlenika iz elektroničkog odjela nije sudjelovao u završnom dogovoru te sada traži sudsku blokadu glasanja, tvrdeći da njihovi članovi nisu bili uključeni u proces odlučivanja.