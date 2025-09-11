Nastavlja se rast ulaganja u AI startupe i bujanje njihovih vrijednosti

Ovoga tjedna Perplexity AI je prikupio 200 milijuna, a Anthropic čak 13 milijardi dolara novih ulaganja, potvrđujući dominaciju umjetne inteligencije kao glavnog generatora novih ulaganja u tehnologiju

Sandro Vrbanus četvrtak, 11. rujna 2025. u 16:25

Apple je početkom tjedna zabilježio pad vrijednosti dionice jer je, prema mišljenju investitora i analitičara Wall Streeta, premalo naglaska stavio na umjetnu inteligenciju tijekom predstavljanja novih iPhonea. Potom je stigla vijest da Oracle namjerava širiti svoju prisutnost u AI sektoru, čime je njegov osnivač Larry Ellison preko noći postao bogatiji za preko 100 milijardi dolara. Na to sve nadovezuju se informacije o novim ulaganjima u startupe Perplexity AI i Anthropic, neke od lidera na području razvoja modela i sustava vezanih uz AI.

Milijarda tu, milijarda tamo

Perplexity je tako zaključio novu rundu financiranja u kojoj je prikupio 200 milijuna dolara, pri čemu je valuacija kompanije skočila na 20 milijardi dolara. To se događa samo dva mjeseca nakon prošle runde financiranja, obavljene tijekom lipnja, koja je Perprexityju osigurala 100 milijuna dolara pri valuaciji od 18 milijardi.

Iako je riječ o vrtoglavim iznosima, sve je to "kikiriki" u odnosu na ono što je ovog tjedna objavio Anthropic, AI startup koji stoji iza chatbota Claude. Oni su od niza institucionalnih ulagača, koje predvode fondovi ICONIQ, Fidelity Management & Research Company i Lightspeed Venture Partners, prikupili čak 13 milijardi dolara novog kapitala. Time je valuacija kompanije skočila na 183 milijarde dolara.

Perplexity AI će prikupljena sredstva iskoristiti za daljnji razvoj svojeg AI pretraživača, internetskog preglednika i ostalih projekata, dok Anthropic najavljuje rad na povećanju sigurnosti, širenju poslovnih rješenja te međunarodnoj ekspanziji poslovanja.

Nedodirljivi OpenAI

Na ovom je području i dalje neupitni lider OpenAI, čija se valuacija procjenjuje na najmanje 300 milijardi, iako postoje procjene koje kažu da bi mogli vrijediti i 500 milijardi dolara. Od značajnijih "milijardera", startupa u području umjetne inteligencije s velikim priljevom kapitala, možemo izdvojiti još i Muskov xAI, koji prema zadnjim procjenama vrijedi oko 50 milijardi dolara. Ta je valuacija postavljena u srpnju, kad je kompanija prikupila 10 milijardi dolara za razvoj svojeg Groka te uspostavljanje infrastrukture za AI. No, nedugo zatim pojavile su se informacije o mogućoj novoj rundi financiranja, u kojoj bi xAI vrijedio 170 do 200 milijardi dolara, no Elon Musk je tada odbacio ta nagađanja navodeći da "imaju dovoljno kapitala".



