Nephos obilježava 10 godina poslovanja i otvara ured u SAD-u

Međunarodna cloud i AI konzultantska tvrtka širi svoju globalnu prisutnost osnivanjem kompanije Nephos Inc. u New Yorku, što predstavlja korak u njihovom daljnjem rastu i širenju izvan Hrvatske

Nephos, međunarodna cloud, AI i edukacijska konzultantska tvrtka, obilježava deset godina poslovanja i najavljuje otvaranje ureda u Sjedinjenim Američkim Državama. Tvrtka Nephos Inc. imat će sjedište u New Yorku, što predstavlja korak u daljnjem rastu i jačanju prisutnosti na tržištu razvoja i primjene umjetne inteligencije.

Osnovan 2015. godine, Nephos danas posluje u više od 30 zemalja te surađuje s više od 300 klijenata, među kojima su Microsoft, Google, AWS, BMW, Lloyds, BT, Tesco, BP, Disney, Vodafone i Deutsche Telekom. Tijekom deset godina rada tvrtka je realizirala više od 30.000 sati edukacija za više od 16.000 inženjera, uz rast prihoda od 35 puta u odnosu na godinu osnivanja.

"U posljednjih deset godina Nephos kontinuirano pomaže organizacijama da izgrade znanje i interne sposobnosti za rad s cloud i AI tehnologijama. Vjerujemo da dugoročna vrijednost ne proizlazi iz same tehnologije, već iz ljudi koji je razumiju i znaju je primijeniti. Otvaranje ureda u SAD-u prirodan je sljedeći korak u trenutku kada umjetna inteligencija postaje ključna konkurentska prednost za moderne organizacije", izjavio je Bojan Hadžisejdić, CEO Nephosa.

Bojan Hadžisejdić

Nephos se specijalizirao za cloud i AI savjetovanje, edukaciju i tehnički enablement, s fokusom na Microsoft, Google Cloud i AWS ekosustave. Tvrtka djeluje kao partner koji pomaže organizacijama u izgradnji internog znanja, strategije i kapaciteta za samostalno upravljanje cloud i AI tehnologijama. Poseban fokus stavljen je na AI enablement koji uključuje pripremu organizacija za korištenje umjetne inteligencije, edukaciju tehničkih timova te savjetovanje u područjima arhitekture, sigurnosti i odgovorne primjene AI-ja.

Otvaranjem ureda u SAD-u Nephos nastoji ojačati suradnju s klijentima i partnerima. Američke operacije vodi Tomislav Tipurić, CTO Nephosa, a fokus ureda bit će na AI i cloud savjetovanju te edukaciji enterprise timova. Tipurić je dodao: "Naše iskustvo pokazuje da mnoge organizacije žele razvijati i upravljati AI rješenjima, ali im često nedostaju znanje, struktura ili jasna strategija. Uloga Nephosa upravo je u tome – edukacija, savjetovanje i tehnički enablement timova. Iz New Yorka ćemo dodatno podržati klijente koji žele odgovorno i održivo razvijati AI kompetencije."

Tomislav Tipurić

Nephos surađuje s Microsoftom, Googleom i AWS-om putem edukacijskih i konzultantskih programa, a ostvareno je i partnerstvo s tvrtkom Fast Lane. Suradnjom s njima omogućuju edukaciju prilagođenu potrebama velikih organizacija i njihovih internih timova.