Netflix obavijestio svoje dioničare: AI postaje ključni alat za kreatore filmova i serija

Netflix je "potpuno unutra" kada je riječ o primjeni generativne umjetne inteligencije na svojoj streaming platformi, potvrdila je tvrtka u svojem posljednjem izvješću o poslovanju. Dok se AI tehnologija sve više probija u mainstream zabavnu industriju, čini se da je streaming div spreman taj trend maksimalno podržati.

Kako navode iz Netflixa, umjetna inteligencija i strojno učenje već godinama pokreću ključne funkcije platforme, poput personaliziranih preporuka naslova te optimizacije produkcijskih i promotivnih procesa. U pismu dioničarima istaknuli su kako generativni AI predstavlja "značajnu priliku" za cjelokupno poslovanje, uključujući poboljšanje sustava preporuka, poslovanje s oglasima te samu produkciju filmova i TV sadržaja. "Osnažujemo kreatore širokim setom GenAI alata kako bi lakše ostvarili svoje vizije i isporučili još dojmljivije naslove za naše članove", poručili su.

Kao primjere, naveli su nedavno distribuirani film Happy Gilmore 2, gdje su se alati generativne umjetne inteligencije koristili za vizualno pomlađivanje likova. Istovremeno, producenti serije Billionaires' Bunker koristili su različite AI alate tijekom predprodukcije za istraživanje ideja za kostimografiju i dizajn setova.

Ove najave dolaze u trenutku kada u svijetu zabave i umjetnosti raste zabrinutost oko potencijala umjetne inteligencije da zamijeni ljudske radnike te etičnosti korištenja sadržaja stvorenog od strane ljudi za treniranje AI modela. Izvršni direktor Netflixa, Ted Sarandos, osvrnuo se na te probleme tijekom razgovora o zaradi, naglasivši kako AI može poboljšati cjelokupno iskustvo, ali "ne može automatski od vas napraviti sjajnog pripovjedača ako to niste".

"Uvjereni smo da će AI pomoći nama i našim kreativnim partnerima da pričaju priče bolje, brže i na nove načine. U potpunosti smo posvećeni tome", rekao je Sarandos i dodao: "Ne brinemo se da će AI zamijeniti kreativnost."

Ima i skeptičnih

Ipak, mnogi u industriji ostaju skeptični. Produkcijski studio Particle6 nedavno se suočio s velikim kritikama zbog plana stvaranja i monetizacije glumaca generiranih umjetnom inteligencijom, što je izazvalo reakciju i sindikata SAG-AFTRA. Upravo je taj sindikat 2023. godine predvodio veliki štrajk glumaca koji je trajao više od 100 dana, a u čijem je središtu bila upravo zabrinutost oko nekontrolirane upotrebe AI-ja. Štrajk je rezultirao prvim ugovornim zaštitama za filmske i TV izvođače od umjetne inteligencije.

Kako bi potaknuo odgovorno korištenje novih tehnologija, Netflix je nedavno objavio i nove smjernice za produkciju usmjerene na AI, namijenjene svojim kreatorima.