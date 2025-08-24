Netflix objavio pravila za korištenje generativne umjetne inteligencije u produkciji

Netflix naglašava da je otvoren za upotrebu AI-a, ali podsjeća da publika mora moći vjerovati onome što vidi i čuje na ekranu

Nakon brojnih kritika zbog korištenja AI-a u dokumentarcu What Jennifer Did, Netflix je predstavio jasne smjernice za svoje partnere o tome kako i kada je dopušteno koristiti generativnu umjetnu inteligenciju u produkciji.

Naime, njihovi će partneri morati unaprijed obavijestiti Netflix o planiranoj primjeni AI-a. Za neke sitnice pravila neće biti rigorozna, ali ako će AI sadržaj završiti u samom filmu i seriji, bilo za prikaz glumaca ili pak tuđih autorskih djela, tada je od Netflixa potrebno tražiti pisanu dozvolu za nastavak snimanja.

Netflix je izdvojio i pet osnovnih pravila za odgovorno korištenje AI-a:

Rezultati ne smiju replicirati ili u velikoj mjeri reproducirati prepoznatljive značajke tuđeg ili zaštićenog materijala niti kršiti autorska prava. Korišteni AI alati ne smiju pohranjivati, ponovno koristiti ni trenirati na produkcijskim podacima. Gdje je moguće, alati se koriste u sigurnom poslovnom okruženju. Generirani materijal je privremen i ne smije biti dio konačnih isporuka. AI se ne smije koristiti za zamjenu ili generiranje izvedbi umjetnika niti za poslove obuhvaćene sindikalnim ugovorima bez pristanka.

Zanimljivo je da ove smjernice dolaze samo nekoliko tjedana nakon što je suizvršni direktor Netflixa, Ted Sarandos, izjavio kako AI vidi kao priliku za stvaranje boljih, a ne samo jeftinijih serija i filmova, pritom istaknuvši argentinsku SF seriju The Eternaut kao primjer produkcije koja je koristila AI u svrhu optimizacije troškova.