Nintendo smanjuje proizvodnju Switcha 2 zbog slabije potražnje

Nintendo planira smanjiti proizvodnju Switch 2 nakon slabije potražnje na ključnim tržištima, ponajviše u SAD-u. Kako doznaje Bloomberg, tvrtka će u aktualnom kvartalu proizvesti oko četiri milijuna jedinica, umjesto ranije planiranih šest milijuna, a smanjeni tempo trebao bi se nastaviti i tijekom travnja.

Ovaj pad dolazi nakon rekordnog lansiranja u lipnju prošle godine, kada je Switch 2 postao najbrže prodavana Nintendo konzola svih vremena, s 3,5 milijuna prodanih primjeraka u prva četiri dana. No, unatoč smanjenju proizvodnje, izvori navode da to ne bi trebalo ugroziti cilj prodaje od 19 milijuna jedinica u ovoj fiskalnoj godini koja završava krajem ovog mjeseca.

Podsjetimo da je nedavno izašla vijest da Nintendo planira izbaciti posebnu verziju Switcha 2 za europsko tržište koja će imati izmjenjivu bateriju.