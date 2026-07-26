Nothing bi se mogao povući s više tržišta i otpustiti velik broj zaposlenika

Nakon OnePlusa, s dijela globalnih tržišta mogao bi se povući i Nothing, koji navodno razmatra odlazak iz najmanje 12 zemalja te velika smanjenja broja zaposlenih

Nothing bi mogao smanjiti svoje poslovanje na globalnoj razini i povući se s najmanje 12 tržišta, doznaju indijski mediji. Među pogođenim regijama navodno su Bliski istok, Japan i dijelovi Europe, iako za sada nije poznato o kojim je točno državama riječ.

Prema istom izvoru, britanski proizvođač mobitela i slušalica planira smanjiti broj zaposlenih za oko 40 posto. Posebno bi mogao biti pogođen odjel za istraživanje i razvoj, u kojem se navodno razmatra otpuštanje približno polovice zaposlenika u Kini te između 30 i 40 posto radnika u Londonu.

Razlog takvih poteza mogao bi biti snažan rast cijena memorijskih komponenti, koji posebno pogađa manje proizvođače mobitela. Nothing bi se zato mogao usredotočiti na svoja najuspješnija tržišta, među kojima se ističe Indija, gdje je u drugom kvartalu bio najbrže rastući brend mobitela.

No, usprkos tome, prodajni rezultati pojedinih modela pokazuju da je Nothing i dalje relativno malen proizvođač. Prema navodima izvješća, Nothing Phone (4b) od početka prodaje dosegnuo je oko 20.000 prodanih primjeraka, dok su Nothing Phone (4a) i Phone (4a) Pro zajedno prodani u približno 150.000 primjeraka.

Nothing za sada nije službeno potvrdio navode o povlačenju s tržišta ni planiranim otpuštanjima.