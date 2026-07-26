Nothing o povlačenju s više tržišta: 'To su lažne vijesti'

Nothing će uistinu otpustiti dio zaposlenika, ali kaže da neće ugasiti poslovanje ni na jednom tržištu

Nothing je potvrdio da provodi reorganizaciju poslovanja koja uključuje i otpuštanje dijela zaposlenika, ali je odbacio navode da se zbog pada isporuka planira povući s 12 globalnih tržišta.

Na objave u medijima reagirao je suosnivač tvrtke, Akis Evangelidis, koji je tvrdnje o povlačenju nazvao lažnim vijestima. Istaknuo je da su objavljene brojke o otpuštanjima znatno pretjerane te da Nothing ne planira ugasiti poslovanje ni na jednom tržištu, a kaže i da je nedavno predstavljeni Phone (4b) postavio rekord prodaje u svom cjenovnom segmentu.

"Lažne vijesti... Ne povlačimo se ni s jednog tržišta. Šire se netočne informacije, Phone (4b) prodan je u 29.537 primjeraka samo prvog dana, čime je oborio rekorde u svom cjenovnom segmentu", priopćio je Evangelidis.

Prema njegovim riječima, Nothing umjesto povlačenja s nekoliko tržišta objedinjuje svoje aktivnosti u regionalnim centrima kako bi pojednostavio poslovanje. Nothing također osniva novu poslovnu jedinicu usmjerenu na razvoj proizvoda i usluga temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

"Ove su promjene utjecale na određena radna mjesta. Iako zbog regulatornih obveza i konzultacijskih procesa koji su još u tijeku na lokalnim tržištima ne možemo podijeliti konkretne pojedinosti, objavljene brojke uvelike su pretjerane. Pozivamo medije da se pridržavaju činjeničnog izvještavanja i novinarskog integriteta", napominje suosnivač Nothinga.