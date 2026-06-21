Novi val otkaza pogodio industriju videoigara: "Stvarna brojka mogla bi biti i veća"

Otkazi u tehnološkom sektoru najviše pogađaju cloud i SaaS, e-trgovinu i IT usluge. Autori analize podatke su prikupljali iz platformi za praćenje otkaza (TrueUp, TechCrunch, Layoffs.fyi, WARN).

Tin Bačun nedjelja, 21. lipnja 2026. u 06:30
AI ilustracija
AI ilustracija

Val otkaza u tehnološkom sektoru ne usporava, a videoigraći sektor i dalje je među pogođenima. Prema analizi TradingPlatformsa, u globalnom tehnološkom sektoru je od početka 2026. do lipnja evidentirano više od 143 tisuće otkaza, dok je u studijima za razvoj videoigara potvrđeno najmanje 3.700 izgubljenih radnih mjesta.

Stvarna brojka za videoigraći sektor vjerojatno je viša. U nju nisu uključeni svi slučajevi u kojima kompanije nisu objavile koliko će zaposlenika izgubiti posao, kao ni svi rezovi povezani sa zatvaranjem studija. TradingPlatforms procjenjuje da je, uz takve neprijavljene ili nepotpune podatke, broj radnika pogođenih krizom u industriji videoigara ove godine gotovo sigurno veći od 4.000.

Prema priloženoj tablici s izvornim podacima, najveće rezove među kompanijama u videoigraćem sektoru ove su godine imali Epic Games, s više od 1.000 otkaza, Ubisoft s oko 680, Bungie s oko 400, Intrepid Studios s 200 i Build a Rocket Boy sa 170 otkaza. Slijede Eidos-Montréal sa 124, Tencent sa 100, Quantic Dream s 95, Riot Games s 92 i Iron Galaxy Studios s 90 otkaza.

Otkazi u cjelokupnom tehnološkom sektoru u 2026. 📷 Izvor: https://www.tradingplatforms.co.uk/research/tech-sector-layoffs/
Otkazi u cjelokupnom tehnološkom sektoru u 2026. Izvor: https://www.tradingplatforms.co.uk/research/tech-sector-layoffs/

Sjedinjene Države ostaju središte krize u videoigraćem sektoru: od 3.700 potvrđenih otkaza, 2.153 odnose se na američke kompanije, odnosno 58,2 posto ukupnog broja. Francuska je također među pogođenijim zemljama, ponajprije zbog Ubisoftova restrukturiranja, dok je u Kanadi zabilježeno najmanje 257 otkaza. Gotovo polovica tog broja odnosi se na Eidos-Montréal, studio poznat po serijalu Deus Ex i igri Marvel’s Guardians of the Galaxy, koji je otpustio 124 zaposlenika nakon otkazivanja nenajavljenog AAA projekta.

Novi pritisak na industriju dolazi i iz Bungieja, studija iza serijala Halo i Destiny. Prema izvješćima, studio bi ovog ljeta mogao otpustiti oko 400 zaposlenika, što bi Bungie svrstalo među kompanije s najvećim brojem otkaza u industriji videoigara ove godine. Epic Games je već ranije najavio više od 1.000 otkaza, navodeći pad interesa za Fortnite i potrebu za smanjenjem troškova.

Kriza se u nekim slučajevima nije zaustavila na otkazima: dio studija je ugašen, dok su neki timovi svedeni na minimum. Među primjerima koje navodi TradingPlatforms su Atomic Arcade i francuski Leikir Studio.

“Otpuštanja u industriji videoigara postala su učestala pojava, ali razmjeri zabilježeni u 2026. i dalje su zabrinjavajući”, komentira Stanislava Savisheva, analitičarka TradingPlatformsa. Prema njoj, sektor se suočava s kombinacijom rastućih troškova razvoja, dugih produkcijskih ciklusa, pretjeranog zapošljavanja nakon pandemije i pritiska izdavača da povećaju profitabilnost.

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