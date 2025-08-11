Nvidia i AMD plaćat će SAD-u namet od 15% za čipove koje prodaju Kini

U neobičnom dogovoru koji bi mogao SAD-u donijeti milijarde dolara, Nvidia i AMD uplaćivat će u savezni proračun dio prihoda od prodaje AI čipova Kini, samo kako bi osigurali izvozne dozvole za te proizvode

Američke tehnološke tvrtke Nvidia i Advanced Micro Devices (AMD) postigle su dogovor s administracijom predsjednika Trumpa prema kojem će vladi prepustiti dio prihoda od prodaje svojih čipova za umjetnu inteligenciju, koji se izvoze u Kinu. Taj neuobičajeni sporazum produbljuje odnose između tehnoloških divova i američke vlade te predstavlja novi pristup u vanjskotrgovinskoj politici – koja se dosad oslanjala isključivo na uvozne carine i namete domaćim potrošačima.

Zeleno svjetlo za izvoz

Prema dogovoru, savezni će proračun SAD-a dobiti 15% prihoda od prodaje Nvidijinog AI čipa H20 u Kinu. S obzirom na veliku potražnju, taj bi iznos mogao dosegnuti i milijarde dolara, pa će Bijela kuća nesumnjivo biti zadovoljna s novim priljevom u saveznu blagajnu. Sporazum sličnog sadržaja postignut je i s AMD-om za njihov čip MI308, a detalji financijske strukture još se razrađuju.

Kao "protuuslugu", Ministarstvo trgovine SAD-a započelo je u petak s izdavanjem licenci za izvoz Nvidijinog čipa H20. Tijekom vikenda pokrenut je i proces izdavanja licenci za spomenuti AMD-ov čip. Izvoz oba modela bio je zaustavljen u travnju uslijed rastućih trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine.

Kontroverzni H20 Nvidijin čip H20 razvijen je 2023. godine posebno za kinesko tržište, nakon što je Bidenova administracija uvela restrikcije na izvoz naprednijih AI čipova u tu zemlju. Iako nije dovoljno snažan za brzo treniranje velikih jezičnih modela, koristan je za funkcije zaključivanja, gdje već istrenirani AI modeli generiraju odgovore na temelju ulaznih podataka. H20 ,dakle, nije čip najviših performansi, a osnovni mu je cilj omogućiti Nvidiji da bude dostojna konkurencija kineskom Huaweiju na globalnom tržištu. U Kini se također tvrdi da taj čip dolazi uz "stražnja vrata", koja navodno omogućavaju praćenje lokacije i daljinsko isključivanje (tzv. "kill switch"), što pak nije službeno potvrđeno.

Nakon te obustave, izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, pokrenuo je diplomatsku ofenzivu, razgovarajući s dužnosnicima u obje zemlje o važnosti međusobnog poslovanja. Nakon prošlotjednog sastanka između njega i Donalda Trumpa dogovor je napokon postignut, naizgled na obostrano zadovoljstvo. "Pridržavamo se pravila koja američka vlada postavlja za naše sudjelovanje na svjetskim tržištima. Nadamo se da će pravila o kontroli izvoza omogućiti Americi da se natječe u Kini i diljem svijeta", stoji u izjavi Nvidije.

Novi oblik "dogovora"

Praksa u kojoj tvrtke doslovno plaćaju izvozne carine za dobivanje izvoznih licenci nije uobičajena, no s Trumpovom smo vladom već naviknuti na takve "quid pro quo" dogovore. Prije nekoliko dana Apple je, primjerice, uz osobni dar predsjedniku dao i obećanje velikih ulaganja, pa je zauzvrat dobio izuzeće od uvoznih carina na čipove, što će im uštedjeti značajna sredstva.