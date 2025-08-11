Nvidia i AMD plaćat će SAD-u namet od 15% za čipove koje prodaju Kini
U neobičnom dogovoru koji bi mogao SAD-u donijeti milijarde dolara, Nvidia i AMD uplaćivat će u savezni proračun dio prihoda od prodaje AI čipova Kini, samo kako bi osigurali izvozne dozvole za te proizvode
Američke tehnološke tvrtke Nvidia i Advanced Micro Devices (AMD) postigle su dogovor s administracijom predsjednika Trumpa prema kojem će vladi prepustiti dio prihoda od prodaje svojih čipova za umjetnu inteligenciju, koji se izvoze u Kinu. Taj neuobičajeni sporazum produbljuje odnose između tehnoloških divova i američke vlade te predstavlja novi pristup u vanjskotrgovinskoj politici – koja se dosad oslanjala isključivo na uvozne carine i namete domaćim potrošačima.
Zeleno svjetlo za izvoz
Prema dogovoru, savezni će proračun SAD-a dobiti 15% prihoda od prodaje Nvidijinog AI čipa H20 u Kinu. S obzirom na veliku potražnju, taj bi iznos mogao dosegnuti i milijarde dolara, pa će Bijela kuća nesumnjivo biti zadovoljna s novim priljevom u saveznu blagajnu. Sporazum sličnog sadržaja postignut je i s AMD-om za njihov čip MI308, a detalji financijske strukture još se razrađuju.
Kao "protuuslugu", Ministarstvo trgovine SAD-a započelo je u petak s izdavanjem licenci za izvoz Nvidijinog čipa H20. Tijekom vikenda pokrenut je i proces izdavanja licenci za spomenuti AMD-ov čip. Izvoz oba modela bio je zaustavljen u travnju uslijed rastućih trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine.
Nakon te obustave, izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, pokrenuo je diplomatsku ofenzivu, razgovarajući s dužnosnicima u obje zemlje o važnosti međusobnog poslovanja. Nakon prošlotjednog sastanka između njega i Donalda Trumpa dogovor je napokon postignut, naizgled na obostrano zadovoljstvo. "Pridržavamo se pravila koja američka vlada postavlja za naše sudjelovanje na svjetskim tržištima. Nadamo se da će pravila o kontroli izvoza omogućiti Americi da se natječe u Kini i diljem svijeta", stoji u izjavi Nvidije.
Novi oblik "dogovora"
Praksa u kojoj tvrtke doslovno plaćaju izvozne carine za dobivanje izvoznih licenci nije uobičajena, no s Trumpovom smo vladom već naviknuti na takve "quid pro quo" dogovore. Prije nekoliko dana Apple je, primjerice, uz osobni dar predsjedniku dao i obećanje velikih ulaganja, pa je zauzvrat dobio izuzeće od uvoznih carina na čipove, što će im uštedjeti značajna sredstva.