Od cipela do umjetne inteligencije - rebranding kao uspješan poslovni model

NewBird AI a prije Allbirds, opet ima novo ime: Smartbird i opet mu dionica skače. Promjena imena kao poslovni model nije nova: od dot-coma, preko coina, do AI-ja, tržište zna platiti samu riječ

Ivan Podnar petak, 19. lipnja 2026. u 08:52
📷 Bug/AI
Bug/AI

Tvrtka koja je nekad prodavala tenisice od merino vune u srijedu je objavila da se više ne zove ni Allbirds ni NewBird AI, nego Smartbird, te da na čelo dovodi novu direktoricu, Nadiju Carlsten, menadžericu s iskustvom u AI infrastrukturi, kvantnom računarstvu i računalstvu visokih performansi. Tržište je reagiralo predvidljivo: dionica je skočila oko 39 posto, u jednom trenutku i blizu 50 posto. Riječ je o drugom preimenovanju iste tvrtke u nepuna tri mjeseca i o drugom skoku dionice koji je pokrenuo, prije svega, nov naziv.

📷 Allbird
Allbird

Cijelu priču o tome kako je Allbirds još u travnju napustio obuću, prodao brend grupaciji American Exchange Group za 39 milijuna dolara i preimenovao se u NewBird AI, uz skok dionice od gotovo 900 posto u jednom danu, već smo detaljno opisali u tekstu "Američki proizvođač obuće okrenuo se AI-ju, vrijednost dionica odletjela u nebo".

Ono što slijedi nastavak je te priče, ali i šira pojava: rebranding kao najjeftiniji način da se podigne cijena dionice.

Promjena imena kao puhanje balona

Da iza ovakvih skokova stoji prepoznatljiv poslovni potez, a ne tek bizarnost pojedinog slučaja, dobro je razložio Owen Lamont, financijski analitičar i bivši profesor na Yaleu, Harvardu, Princetonu i Chicagu, u travanjskoj analizi. Promjenu imena on opisuje kao oblik korporativnog "udvaranja" tržišnom raspoloženju: ako burza nagrađuje tvrtke s nekim svojstvom, tvrtke će to svojstvo nastojati steći, makar samo na papiru, da bi podigle cijenu dionice. Naziv je, tvrdi Lamont, simptom mjehura, igra na sreću u nadi da će upaliti na tržištu, otprilike u rangu skupih reklama tijekom Super Bowla.

Priča koja se ponavlja

Već je oko 1960. postojao takozvani "tronics boom", kad su tvrtke u ime trpale izvedenice riječi "electronics" iako s elektronikom nisu imale nikakve veze. Lamont navodi primjer tvrtke American Music Guild, koja se bavila isključivo prodajom gramofonskih ploča, a uoči izlaska na burzu preimenovala se u Space-Tone, nakon čega su dionice u nekoliko tjedana skočile s 2 na 14 dolara. Krajem devedesetih ulogu čarobne riječi preuzeo je ".com", a 2017. i 2018. "blockchain", kad se Long Island Iced Tea preimenovao u Long Blockchain Corp i skočio gotovo 300 posto, ovaj put na Nasdaqu. Iste je godine i gotovo zaboravljeni britanski On-line Plc dodao "Blockchain" u naziv i eksplodirao gotovo 400 posto, dok je Kodak 2018. u mjesec dana dobio 156 posto vrijednosti najavivši nešto što se zvalo KODAKCoin.

Ono što Lamontovu analizu čini posebno zanimljivom jest to što je prebrojao i sam AI val. Pronašao je 33 preimenovanja s temom umjetne inteligencije na velikim američkim burzama od 2023., raspoređena kao četiri u 2023., sedam u 2024., sedamnaest u 2025. i pet dosad u 2026., među kojima je i Allbirds. Mnoge od tih tvrtki samo su preskočile iz jednog vrućeg trenda u drugi, iz NFT-a ili metaversa ravno u AI. Ipak,  većinu tih preimenovanja nije pratio nikakav spektakularan skok dionice.

Zašto je onda Allbirds poletio?

Lamontovo je objašnjenje da je Allbirds, za razliku od bezličnih mikrokompanija s popisa, već bio poznato ime, nekadašnji miljenik tržišta koji je 2021. vrijedio više od tri milijarde dolara, dakle tvrtka s unaprijed ispunjenim uvjetima za "meme dionicu". Skok je pritom ostao u mikro razmjerima: tržišna kapitalizacija porasla je s 22 na 148 milijuna dolara.

I tu Lamont postavlja pravo pitanje: znači li ludost u cijeni mikrokompanija da je i vrh tržišta jednako podivljao i precjenjuje kompanije? Nvidia vrijedi oko 4,8 bilijuna dolara i ostvaruje 216 milijardi dolara godišnjeg prihoda, dok Myseum, jedna od tih malih tvrtki koja je tih dana dodala ".AI" u ime i poskočila, ima godišnji prihod od svega 550 dolara. Riječ je, dakle, o potpuno različitim svjetovima, pa ludilo oko mikrokompanija samo po sebi ne dokazuje da je i Nvidia prenapuhnuta. Ipak, Lamont upozorava i podsjeća na 1999., kad su sitne, "podivljale" internetske dionice bile znak da su ulagači izgubili glavu za sve što je povezano s internetom, pa je u toj groznici bila precijenjena i ozbiljna, zdrava tvrtka kao što je Cisco.

Kad iza imena ipak nešto stoji

Nije svako preimenovanje samo kozmetika. CoreWeave je dobar primjer kada iza nove etikete postoji stvarna tvrtka: nekadašnji rudar Ethereuma izašao je iz rudarenja kriptovaluta i izgradio stvarnu cloud infrastrukturu, pa nakon izlaska na burzu u travnju 2025. s procjenom od 23 milijarde dolara nije samo skočio nego i nastavio rasti. 
Razlika u odnosu na Smartbird je u tome što CoreWeave ima kapacitete, ugovore i kadar, a ne tek priopćenje i nov logotip. U tom svjetlu i imenovanje Nadije Carlsten može se tumačiti kao pokušaj da se iza skoka dionice naknadno izgradi profitabilna tvrtka.

 

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