OnePlus i Realme navodno spajaju poslovanje

Spajanje OnePlusa i Realmea moglo bi donijeti učinkovitiji razvoj uređaja i brže uvođenje novih tehnologija, no službene potvrde još uvijek nema

Iako još nema službene potvrde, najnovije izvješće iz Kine navodi da OnePlus i Realme spajaju poslovanje. Brendovi bi trebali postati jedna cjelina pod vodstvom predsjednika kineskog OnePlusa, Li Jiea, koji će izravno odgovarati Pete Lauu, suosnivaču OnePlusa i jednom od ključnih izvršnih direktora unutar BBK Electronicsa, pod čijim okriljem inače posluju oba brenda.

To u praksi znači da bi OnePlus i Realme ubuduće mogli “tijesnije” surađivati na svim ključnim razinama poslovanja, što uključuje zajednički razvoj hardvera i softvera, dijeljenje istraživačkih i proizvodnih resursa te usklađivanje strategije i pozicioniranja proizvoda na tržištu.

Drugim riječima, uređaji bi mogli dijeliti iste tehnološke platforme, komponente i softverska rješenja, uz prilagodbe ovisno o ciljanom segmentu korisnika. Također se očekuje usklađivanje planova lansiranja i vremenskog okvira predstavljanja novih modela, kako bi se izbjeglo međusobno preklapanje i optimizirala prisutnost na tržištu.

Osim toga, Wang Wei, bivši potpredsjednik Realmea, navodno će preuzeti ulogu zamjenika glavnog direktora, pri čemu bi u novoj strukturi važnu ulogu imalo i objedinjavanje domaćih i globalnih operacija. Prema dostupnim informacijama, to uključuje koordinaciju prodajnih kanala, logistike i podrške korisnicima, dok bi marketing i usluge bili objedinjeni unutar zajedničke poslovne jedinice, uz zadržavanje prepoznatljivog identiteta svakog brenda.