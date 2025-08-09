OpenAI gradi superračunalo u Norveškoj sa 100.000 Nvidijinih GPU-ova

OpenAI je iznenadio Europu odabirom Narvika u Norveškoj za svoj novi podatkovni centar vrijedan milijardu dolara. Projekt Stargate donosi 100.000 NVIDIA GPU-ova i kapacitet od 520 MW

Bug.hr subota, 9. kolovoza 2025. u 00:45
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Europske ambicije OpenAI-a dobile su neočekivani zaokret pokretanjem projekta Stargate na sjeveru Norveške. Umjesto da se odluči za tradicionalna tehnološka središta poput Njemačke, Francuske ili Ujedinjenog Kraljevstva, OpenAI je, kako prenosi TechRadar, odabrao Narvik, udaljenu, ali energetski bogatu lokaciju, za izgradnju postrojenja koje bi moglo postati jedno od najvećih europskih AI infrastrukturnih čvorišta.

Ovaj projekt, inače dio inicijative"OpenAI for Countries, ima za cilj isporučiti ogromne računalne resurse pokretane s čak 100.000 Nvidijinih GPU-ova do kraja 2026. godine. Stargate Norway je zajedničko ulaganje tvrtke za AI infrastrukturu Nscale i norveškog industrijskog diva Aker. Početna faza od 20 MW podržana je ulaganjem od otprilike milijardu dolara, s dugoročnim planovima za skaliranje kapaciteta na impresivnih 520 MW.

"Najava projekta Stargate Norway i isporuka jedne od prvih europskih AI Gigatvornica na tržište strateška je prekretnica za regiju i jača njezinu ulogu u globalnom AI krajoliku", izjavio je Josh Payne, izvršni direktor Nscalea.

Postrojenje će se u potpunosti oslanjati na obnovljivu energiju i sadržavat će napredne sustave hlađenja, uključujući tekuće hlađenje s direktnim kontaktom na čip (direct-to-chip) u zatvorenom krugu. Višak topline će se, prema najavama, ponovno koristiti za podršku lokalnim projektima s niskom emisijom ugljika.

Razlog za odabir Narvika umjesto centralnijih lokacija leži u troškovima i dostupnosti resursa. Regija nudi niske cijene električne energije, obilje hidroenergije i prirodno hladnu klimu.

"Norveška ima ponosnu povijest pretvaranja čiste, obnovljive energije u industrijsku vrijednost (…) Sjeverna Norveška, sa svojim viškom čiste energije, dostupnim kapacitetom i industrijskom spremnošću, idealna je polazna točka za ovu transformaciju", rekao je Øyvind Eriksen, predsjednik i izvršni direktor Akera.

Relativno neiskorišten prijenosni kapacitet mreže u Narviku također ga čini idealnim za velika računalna opterećenja, što je problem s kojim se mnogi tradicionalni europski podatkovni centri bore. Iako se OpenAI pozicionira kao početni korisnik računalne snage, očekuje se da će se višak kapaciteta distribuirati diljem Ujedinjenog Kraljevstva, nordijskih zemalja i sjeverne Europe.

"Europi je potrebno više računalne snage kako bi ostvarila puni potencijal umjetne inteligencije za sve Europljane, od programera i istraživača do startupova i znanstvenika, i mi želimo pomoći da se to ostvari", poručio je Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a.

Kako se podatkovni centri sve više pretvaraju u stratešku imovinu, odluka o smještanju jednog od najvećih svjetskih AI postrojenja u Narvik označava hrabar zaokret koji bi mogao preoblikovati geografsku ravnotežu razvoja umjetne inteligencije u Europi.

 



