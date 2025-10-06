OpenAI i Jony Ive zbog tehničkih izazova vjerojatno će odgoditi predstavljanje AI uređaja

Tvorci ChatGPT-ja i legendarni Appleov dizajner razvijaju tajanstveni AI uređaj, no suočavaju se s određenim tehničkim problemima koji bi mogli odgoditi njegovo lansiranje

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 12:02

Projekt radnog naziva io, predvođen Samom Altmanom iz OpenAI-ja i Jonyjem Iveom, bivšim glavnim dizajnerom Applea, suočavaju se sa značajnim tehničkim poteškoćama u razvoju svog novog, tajanstvenog hardverskog proizvoda temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Doznaju to određeni neimenovani izvori, a prenosi Financial Times, koji navodi i da bi zbog određenih problema predstavljanje uređaja moglo biti odgođeno. Inicijalno je objavljeno da će novi AI asistent, hardverski uređaj i mogući revolucionarni "novi iPhone" svjetlo dana ugledati 2026. godine.

Cilj suradnje OpenAI-ja i Iveovvog startupa, preuzetoga za 6,5 milijardi dolara, jest stvoriti uređaj veličine dlana, bez ekrana, koji bi pomoću zvučnih i vizualnih signala iz okoline odgovarao na zahtjeve i upite korisnika. Postao bi tako sveprisutnim pomagačem, virtualnim asistentom kakav su u nekom idealnom svijetu trebali biti pametni zvučnici ili digitalni asistenti na mobitelima (Siri i slični). No, u njihovom slučaju sve radnje obavljao bi jedan maleni uređaj, posvećen samo tom zadatku – nešto slično kao što su pokušali već "progurati" Rabbit i Humane.

Nedostatak računalne snage

Sada se, pak, doznaje da je cijela stvar ipak "zapela" s razvojne strane. Prema izvorima upoznatima s projektom, iako Ive i njegov tim stoje iza dizajna hardvera, ključne prepreke leže u softveru i infrastrukturi potrebnoj za pokretanje novog misterioznog uređaja. Među glavnim izazovima ističu se definiranje "osobnosti" digitalnog asistenta, rješavanje pitanja privatnosti korisnika te osiguravanje goleme računalne snage nužne za masovnu upotrebu. Unatoč velikim ambicijama, dakle, lansiranje planirano za iduću godinu moglo bi biti odgođeno.

Jedan od najvećih problema koji usporava razvoj jest nedostatak računalnih kapaciteta. Izvori navode da, za razliku od Amazona ili Googlea koji imaju resurse za svoju asistenticu Alexu i ekosustav Google Home, OpenAI već sada ima poteškoća s osiguravanjem dovoljno serverskih kapaciteta za funkcioniranje ChatGPT-a. Pokretanje potpuno novog hardverskog uređaja za masovno tržište predstavlja još veći infrastrukturni zalogaj, koji je nužno riješiti prije negoli "io" stigne u ruke krajnjih korisnika.

Pristupačan i nenametljiv

Uređaj je to zamišljen tako da bude uvijek uključen, prikuplja podatke putem raznih senzora, kamera i mikrofona, kako bi postupno stvarao "pamćenje" umjesto svojeg vlasnika. Dodatni izazov je i uspostavljanju ravnoteže u interakciji, odnosno potrebno je osigurati da se asistent javlja samo kad je to korisno, a da pritom ne prekida vlasnika ili ne vodi preduge razgovore – što je problem s kojim se ponekad bori i ChatGPT.

Zamišljeni koncept jest da uređaj postane pomoćnik koji bi bio poput prijatelja, ali bez elemenata koji bi korisniku bili čudni ili nametljivi. Cilj je nadmašiti postojeće asistente nudeći intuitivno i zaista korisno iskustvo. Trenutno tim traži načine na koje bi njihov uređaj bio "pristupačan, ali ne i nametljiv", što se pokazalo kao jedan od ključnih izazova u definiranju njegove funkcionalnosti i korisničkog iskustva.



