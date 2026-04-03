OpenAI kupio online talk show TBPN

Iako su akvizicije OpenAI dosad uglavnom bile usmjerene na tehnologiju, kupnja online talk showa pokazuje da žele više ulagati u komunikaciju

OpenAI kupuje TBPN, online talk show koji često ugošćuje vodeće ljude iz područja umjetne inteligencije i tehnologija, a među njima je bio i šef OpenAI-a, Sam Altman. Emisija se emitira uživo svakog radnog dana i uglavnom traje oko tri sata, a u prosjeku ima oko 70.000 gledatelja po epizodi.

Kako stoji u internom dopisu OpenAI-a, akvizicija ima za cilj ubrzati globalni razgovor o umjetnoj inteligenciji.

„Dok sam razmišljala o budućnosti komunikacije u OpenAI-u, postalo je jasno da se standardni komunikacijski modeli jednostavno ne odnose na nas. S misijom donošenja AGI-ja svijetu dolazi i odgovornost stvaranja prostora za stvaran, konstruktivan dijalog o promjenama koje AI donosi, s graditeljima i korisnicima tehnologije u središtu“, priopćila je Fidji Simo, izvršna direktorica aplikacija u OpenAI-u.

Tim TBPN-a pomoći će u korporativnim komunikacijama i marketingu OpenAI-a, no Simo ističe da će zadržati uredničku neovisnost u vođenju programa i odabiru gostiju. Tim će djelovati unutar OpenAI-eve organizacije za strategiju te odgovarati potpredsjedniku za globalnu politiku, Chrisu Lehaneu.