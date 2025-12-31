OpenAI plaća zaposlenike više od bilo kojeg velikog tehnološkog startupa u povijesti

Kompenzacija temeljena na dionicama u OpenAI-u iznosi u prosjeku oko 1,5 milijuna američkih dolara po zaposleniku, promatrajući ukupnu radnu snagu od otprilike 4.000 ljudi. Kako bi zadržao vodstvo u utrci umjetne inteligencije, OpenAI dijeli ogromne kompenzacijske pakete u dionicama vrhunskim istraživačima i inženjerima, čineći ih jednima od najbogatijih zaposlenika u Silicijskoj dolini.

Taj je iznos više od sedam puta veći od naknade temeljene na dionicama koju je Google objavio 2003. godine, prije nego što je podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu 2004. godine. Uz to, iznos od 1,5 milijuna dolara otprilike je 34 puta veći od prosječne naknade zaposlenika u 18 drugih velikih tehnoloških tvrtki u godini prije njihova izlaska na burzu, prema analizi The Wall Street Journala podataka koje je prikupio Equilar.

Analiza je obuhvatila i najveće tehnološke IPO-e u posljednjih 25 godina, a kompenzacijske brojke prilagođene su za inflaciju na vrijednost dolara u 2025. godini. Ipak, ovi izdašni paketi dionica napuhuju teške operativne gubitke tvrtke i brzo razrjeđuju udjele postojećih dioničara. Glasnogovornik OpenAI-ja odbio je komentirati navode.

Za sve je 'kriv' - Zuckerberg

Kako se utrka u naoružanju umjetnom inteligencijom intenzivirala tijekom ljeta, vodeći laboratoriji poput OpenAI-a suočili su se s pritiskom da povećaju plaće zaposlenika. To se dogodilo nakon što je izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, počeo nuditi platne pakete vrijedne stotine milijuna dolara, a u nekim rijetkim slučajevima i do milijardu dolara, vrhunskim menadžerima i istraživačima iz konkurentskih tvrtki.

Zuckerbergova ofenziva u zapošljavanju privukla je više od 20 zaposlenika OpenAI-ja, uključujući i jednog od sukreatora ChatGPT-ja, Shengjia Zhaoa. Kao odgovor, OpenAI je u kolovozu nekim od svojih istraživača i inženjera dodijelio jednokratni bonus, pri čemu su pojedini zaposlenici primili milijune dolara.

Financijski podaci, podijeljeni s investitorima tijekom ljeta, pokazuju da se očekivalo da će se kompenzacija temeljena na dionicama OpenAI-a povećavati za oko tri milijarde dolara godišnje do 2030. godine. Tvrtka je nedavno obavijestila osoblje da će ukinuti politiku koja je od zaposlenika zahtijevala da rade u OpenAI-u najmanje šest mjeseci prije nego što im dionice postanu dostupne. Takav razvoj događaja mogao bi dovesti do daljnjeg povećanja kompenzacija.

Predviđalo se da će kompenzacija OpenAI-ja kao postotak prihoda doseći 46 posto u 2025. godini, što je najviše od svih 18 analiziranih tvrtki, s izuzetkom Riviana koji nije ostvarivao prihode godinu dana prije svog IPO-a. Za usporedbu, kompenzacija temeljena na dionicama Palantira iznosila je 33 posto prihoda godinu prije IPO-a 2020. godine, Googleova je bila 15 posto, a Facebookova 6 posto. U prosjeku, kompenzacija temeljena na dionicama činila je oko 6 posto prihoda među tehnološkim tvrtkama koje je Journal analizirao u godini prije njihovih IPO-a.