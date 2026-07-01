Orqa pokreće proizvodnju dronova u Kanadi

Osječka Orqa sklopila je petogodišnje partnerstvo s kanadskom tvrtkom Remote Robotic Systems za lokalizaciju proizvodnje naprednih bespilotnih sustava, ugovor je vrijedan 150 milijuna dolara

Sandro Vrbanus srijeda, 1. srpnja 2026. u 17:05

Hrvatska tehnološka tvrtka Orqa i kanadski dobavljač dronova Remote Robotic Systems potpisali su ugovor o ekskluzivnom partnerstvu s ciljem širenja proizvodnje Orqinih sustava i komponenti u Kanadi. Sporazum, koji je službeno sklopljen u Torontu 23. lipnja, potpisali su suosnivač i komercijalni direktor Orqe Ivan Jelušić te izvršni direktor RRS-a Kevin Toderel. Važnost ovog međunarodnog projekta potvrdila je i prisutnost kanadskog te hrvatskog premijera.

Vrijednost cjelokupnog posla procijenjena je na 150 milijuna kanadskih dolara tijekom sljedećih pet godina. Ova suradnja se provodi u sklopu njezinog Globalnog programa distribuirane proizvodnje, a započinje inicijalnim ulaganjem od 20 milijuna kanadskih dolara u proširenje postojećih RRS-ovih proizvodnih pogona.

Jačanje obrambenih kapaciteta

Ovim ugovorom Kanada ujedno postaje prva izvaneuropska država koja se aktivno priključuje inicijativi Security Action For Europe (SAFE). Navedena je inicijativa pokrenuta radi jačanja suverenih obrambenih sposobnosti Europske unije, a ovaj korak partnera jasno pokazuje predanost obje strane unaprjeđenju obrambene i sigurnosne suradnje. Kroz strateško partnerstvo, Orqa preuzima ključnu ulogu u razvoju kanadskih kapaciteta na području bespilotnih letjelica, protudronskih sustava te umjetne inteligencije.

Ugovor precizno definira četiri ključna područja suradnje između dviju tvrtki. Prvo područje obuhvaća transfer tehnologije i licenciranje proizvodnje, čime će Orqa omogućiti prijenos tehnologije i dodijeliti proizvodne licence RRS-u za pokretanje lokalizirane proizvodnje. Druga cjelina odnosi se na razvoj snaga i sposobnosti kroz zajedničko stvaranje rješenja prilagođenih specifičnim operativnim potrebama kanadskih oružanih snaga, hitnih službi te savezničkih NATO partnera.

Preostala dva stupa suradnje fokusirana su na tehnološki napredak i tržišnu ekspanziju. Partneri će zajednički raditi na istraživanju, razvoju i integraciji RRS-ovih rješenja u području umjetne inteligencije (AI) unutar zajednički proizvedenih platformi. Planira se i uspostava regionalnog središta, čime će se RRS-ovi pogoni razviti u drugo Orqino sjevernoameričko proizvodno središte i glavnu polazišnu točku za izvoz na šire tržište tog kontinenta.

Optimizam oko kapaciteta

Ambiciozni planovi partnera predviđaju brz i snažan rast proizvodnih kapaciteta u narednom razdoblju. Menadžment obiju tvrtki s optimizmom očekuje da će do sredine 2027. godine dosegnuti proizvodnju od 1.000 dronova mjesečno. Konačni cilj, koji je definiran unutar ovog petogodišnjeg ugovornog razdoblja, postavljanje je proizvodnih kapaciteta na razinu od 10.000 dronova mjesečno.

📷 Kevin Toderal (izvršni direktor RRS-a), Andrej Plenković (predsjednik Vlade RH), Mark Carney (predsjednik Vlade Kanade) i Ivan Jelušić (suosnivač Orqe)
Kevin Toderal (izvršni direktor RRS-a), Andrej Plenković (predsjednik Vlade RH), Mark Carney (predsjednik Vlade Kanade) i Ivan Jelušić (suosnivač Orqe)

Ivan Jelušić, suosnivač i CCO Orqe, izjavio je: "Naš je cilj zajednički razvoj, proizvodnja i plasman naprednih obrambenih tehnologija, s posebnim naglaskom na besposadne sustave, protudronsku zaštitu te integraciju umjetne inteligencije u te sustave. U Orqi smo posvećeni tome da pomognemo našim saveznicima u izgradnji vlastitih obrambenih kapaciteta, što dokazujemo ovim partnerstvom".

Kevin Toderel, izvršni direktor RRS-a, dodao je: "Orqa je globalni lider u segmentu malih bespilotnih letjelica (sUAS). Ponosni smo što ćemo te sustave proizvoditi u Kanadi i surađivati s Orqom na podizanju tehnoloških sposobnosti. Kao partner za opskrbni lanac i razvoj softvera, plasirat ćemo kanadsku intelektualnu vrijednost na svjetsko tržište."

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