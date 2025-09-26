Osnivač bankrotiranog Moxiona vraća se s novim startupom i 9 milijuna dolara

Prije nešto više od godinu dana, tvrtka Moxion Power zatvorila je svoja vrata, pridruživši se popisu niza bankrota koji su potresli svijet klimatskih tehnologija u 2024. godini. Tvrtka koja proizvodi prijenosne baterije prikupila je više od 110 milijuna dolara u pokušaju da zamijeni dizelske generatore na festivalima i gradilištima, no ni to nije bilo dovoljno. Moxion je otpustio više od 400 zaposlenika, a imovina tvrtke je likvidirana, odnosno prodana je.

Dizelski generatori, koji se često koriste kao privremeni izvor energije, zagađuju okoliš i skupi su za korištenje, zbog čega se traže čišće alternative. Sada se suosnivač tvrtke, Paul Huelskamp, zajedno s nekoliko bivših zaposlenika Moxiona, vratio s novim startupom, Anode Technology Company, nadajući se ostvarenju istog cilja – idealno, bez ponavljanja istih pogrešaka. Kako prenosi TechCrunch, Huelskamp, sada izvršni direktor Anodea, izjavio je: "Pokrenuli smo Anode s ciljem da dovršimo ono što smo započeli."

Anode je do sada poslovao u tišini, no sada izlazi na scenu s 9 milijuna dolara početnog financiranja. Investicijsku rundu vodio je Eclipse, a Jiten Behl, partner koji je vodio posao, prethodno je bio direktor rasta u Rivianu. Behlovo zanimanje za ovaj sektor potaknuto je iskustvom iz Riviana, koji je svojedobno imao ugovor o prodaji 100.000 električnih dostavnih vozila Amazonu. Međutim, tvrtke su ubrzo shvatile da problem nije cijena vozila, već infrastruktura za punjenje. "Za punjenje 150 kombija potrebna vam je mini elektrana, a takva infrastruktura u depoima ne postoji", rekao je Behl. U takvim situacijama, mnoge flote vozila okreću se dizelskim generatorima kao privremenom rješenju.

Iako druge tvrtke, poput Sparkchargea i Power Sonica, nude mobilno punjenje električnih vozila, Huelskamp tvrdi da će se Anode istaknuti svojim integriranim hardverom. Tvrtka je dizajnirala inverter prilagođen ciljanim tržištima, uključujući punjenje električnih vozila, gradilišta i događaje uživo. Anodeova mobilna baterija također je nešto manja od Moxionove jedinice od 600 kWh, što olakšava transport na kamionima. Huelskamp pojašnjava da, iako su baterije manje, njihov dizajn omogućuje efikasniji transport i niže troškove, što je ključna lekcija naučena iz prethodnog iskustva.

Ključna razlika u odnosu na Moxion jest što će novi startup koristiti vanjske proizvođače za izradu svojih baterija, umjesto da sve pokušava raditi samostalno. "Jedna od glavnih naučenih lekcija je da je za startup izuzetno teško preuzeti taj dio proizvodnje", rekao je Huelskamp. Za investitora Behla, upravo su te naučene lekcije bile presudne. "Kao investitor, dobivam korist od tih spoznaja bez da sam morao platiti za njih", izjavio je.

Dok su depoi za punjenje električnih vozila tržište u nastajanju, gradilišta i događaji uživo su već uspostavljene industrije. Trenutno se u tim sektorima uglavnom unajmljuju generatori na fosilna goriva, koji su skupi i neefikasni. Huelskamp vjeruje da ta neefikasnost otvara priliku za Anode. "Mi punimo naše baterije po cijeni od nekoliko centi po kilovatsatu (jedinici za mjerenje električne energije), dok je industrija navikla plaćati nekoliko dolara po kilovatsatu", kaže on.

Anode planira koristiti umjetnu inteligenciju za optimizaciju svojih operacija, uključujući punjenje i isporuku. Huelskamp vjeruje da će to s vremenom, uz pad cijena baterija i povećanje učinkovitosti, spustiti cijenu njihove energije blizu pariteta s cijenom električne energije iz mreže.