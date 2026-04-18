Otvorena digitalna poslovna platforma Siemens Xcelerator ubrzava digitalnu transformaciju

Uz portfelj prožet industrijskom umjetnom inteligencijom i snažan partnerski ekosustav, Siemens Xcelerator predstavlja promjenu načina razmišljanja

Bug.hr subota, 18. travnja 2026. u 12:59
Alexander Dranov
Siemens, tvrtka aktivna u područjima automatizacije i digitalizacije u procesnoj i proizvodnoj industriji, infrastrukture za zgrade, distribucije energetskih sustava i mobilnosti, okupila je u Zagrebu poslovne partnere i stručnjake na događaju "Xcelerate the Future". Pred više od 350 gostiju predstavljen je Siemens Xcelerator, otvorena digitalna poslovna platforma koja tvrtkama omogućuje ubrzanje digitalne transformacije, primjenu industrijske umjetne inteligencije u poslovanju te nove mogućnosti suradnje.

AI, održivost i konkurentnost

Kroz ovu platformu tvrtkama se omogućuje pristup tehnologijama koje mogu doprinijeti konkurentnosti i održivosti. Siemens Xcelerator prati proces transformacije od početne ideje do svakodnevnog poslovanja, a integracija Industrial AI portfelja omogućuje pristup proizvodima temeljenima na umjetnoj inteligenciji.

"Promjena nastaje tek kada se tehnologija koristi – u stvarnim projektima, u stvarnim industrijama i kada njome upravlja čovjek. Zato sve što u Siemensu radimo objedinjujemo na jedinstvenoj platformi: Siemens Xcelerator, koja pokreće revoluciju industrijske umjetne inteligencije i predstavlja promjenu načina razmišljanja. Čak i najveće organizacije danas se suočavaju s izazovima koje ne mogu riješiti same i upravo zato Siemens Xcelerator nije “samo” platforma nego mreža partnera, znanja i iskustva. On je ekosustav koji omogućuje da tehnologija ostvari puni potencijal", izjavila je Medeja Lončar, predsjednica Uprave Siemens Hrvatska.

Medeja Lončar
Siemens Xcelerator je sustav digitalne poslovne platforme koji objedinjuje hardver, softver i digitalne usluge. Kao otvoreni sustav, kombinira Siemensova rješenja s mrežom certificiranih partnera koji nude dodatna rješenja i sektorsko znanje prilagođeno potrebama korisnika. Trenutno je u sustav uključeno više od 800 partnera, uključujući lokalne i regionalne tvrtke.

Razmjena znanja

Platformu je predstavio Alexander Dranov, stručnjak za Siemens Xcelerator portfelj i tehnologiju, koji je naveo prednosti za hrvatske kompanije: "Siemens Xcelerator je otvorena digitalna poslovna platforma osmišljena za suradnju između partnera, korisnika i developera. Njezin je cilj poticanje međusobnog učenja i razmjene znanja, s naglaskom na suvremene tehnologije i digitalizaciju. Platforma predstavlja sveobuhvatan resurs za kompanije koje žele učinkovito upravljati digitalnim okruženjem te se pozicionira kao jedinstveno mjesto za sve potrebe vezane uz digitalizaciju, ističući važnost zajedničke stručnosti i inovacija u poticanju tehnološkog napretka".

Dragan Petric i Alexander Dranov
Siemens sudjeluje u razvoju rješenja u područjima elektrifikacije, industrijske automatizacije i digitalizacije proizvodnje. Kompanija razvija alate i proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji više od 50 godina, a danas zapošljava više od 1.500 stručnjaka u tom području te posjeduje više od 3.700 prijavljenih patenata vezanih uz umjetnu inteligenciju.

