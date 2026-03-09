Palmer Luckey zagovara povratak retro konzolama uz okladu od milijardu dolara

Osnivač obrambene tehnološke tvrtke Anduril planira oživjeti tržište ručnih igraćih konzola kroz tvrtku ModRetro, ciljajući na tržišnu vrijednost od milijardu dolara i razvoj novih uređaja

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 13:34

Palmer Luckey, osnivač tvrtke za proizvodnju oružja na bazi umjetne inteligencije Anduril Industries, pokrenuo je novi investicijski ciklus za svoj poslovni pothvat ModRetro. Ta tvrtka je nešto čime se ovaj poduzetnik bavi "sa strane", no kao i njegov primarni poslovni pothvat također ima velike ambicije. Još tijekom 2024. godine na tržište su izbacili svoj prvi uređaj nazvan Chromatic – ručnu igraću konzolu dizajniranu u stilu Nintendovog Game Boya.

Luckey je na svojem blogu lani naveo kako je razvoj idealnog uređaja inspiriranog Game Boyem bio njegov dugogodišnji hobi kojim se bavio gotovo sedamnaest godina, opisujući ga kao posvetu tehničkoj izvrsnosti i kulturnom utjecaju originala. Sada i od tog hobija želi stvoriti poslovno carstvo.

Retro jednorog

Prema izvorima Financial Timesa, upoznatima sa situacijom, Luckey trenutačno pregovara s investitorima o financiranju tvrtke ModRetro uz procjenu njezine tržišne vrijednosti od milijardu dolara. Glavni cilj kompanije je razvoj i prodaja moderniziranih verzija kultnih igraćih konzola iz devedesetih godina prošlog stoljeća.

Ovaj novi poslovni smjer dolazi u trenutku kada Luckeyev primarni biznis, Anduril Industries, bilježi značajan rast. Anduril se pozicionirao kao ključni dobavljač dronova i autonomnog oružja za američku vojsku i njezine saveznike, izravno konkurirajući etabliranim vojnim ugovarateljima poput Lockheed Martina. I ta kompanija trenutačno pregovara o novoj rundi financiranja, koja bi njezinu vrijednost mogla podići iznad 60 milijardi dolara.

ModRetro, s druge strane, predstavlja povratak Luckeyevim poduzetničkim korijenima. Naziv tvrtke potječe od internetskog foruma koji je Luckey pokrenuo kao tinejdžer, a koji je okupljao entuzijaste fokusirane na spajanje vintage konzola s modernom tehnologijom. Osim uređaja Chromatic, tvrtka planira razvoj novih konzola koje bi trebali replicirati iskustvo igranja na kultnim uređajima, kao što je primjerice Nintendo 64.

S obzirom na to da Luckey iza sebe ima povijest uspješnih prodaja tvrtki i vođenja visokotehnoloških projekata, investitori sada procjenjuju pozitivnim potencijal njegovog plana da ponovno pokrene masovni interes za hardver iz devedesetih godina, ali uz suvremenu tehničku doradu i upakiran u neko novo retro iskustvo.

