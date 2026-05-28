PayPal, Coinbase i Intuit predvode novi val otkaza u fintech industriji

'Jasno je da sektor danas izgleda vrlo drugačije nego prije tri ili četiri godine, a najveći teret te tranzicije snosi radna snaga', kaže analitičarka TradingPlatformsa

Matej Markovinović četvrtak, 28. svibnja 2026. u 17:02
Ilustracija 📷 Foto: Bug/AI
Fintech industrija suočava se s novim valom otkaza dok velike tehnološke i financijske tvrtke ubrzano ulažu u umjetnu inteligenciju i restrukturiraju poslovanje. Prema novom izvješću TradingPlatformsa, fintech sektor ove je godine zabilježio najmanje 9.706 otkaza, čime je postao peti najpogođeniji sektor u tehnološkoj industriji tijekom 2026. godine.

Analiza, temeljena inače na podacima TrueUpa, TechCruncha i američkim WARN prijavama, pokazuje da je ukupan broj otkaza u širem tehnološkom sektoru krajem svibnja dosegnuo 132.393. Među najvećim otpuštanjima u fintechu ističu se PayPal, Block i Intuit.

📷 Foto: TradingPlatforms
Naime, PayPal je ranije ove godine najavio ukidanje oko 4.760 radnih mjesta, što je najveći broj otkaza među fintech tvrtkama u 2026. godini. Tvrtka pritom želi ubrzati integraciju umjetne inteligencije i smanjiti dugoročne operativne troškove.

Coinbase je također otpustio 14 posto zaposlenih kako bi prešao na manje timove uz veću podršku AI alata, dok je Block ukinuo oko 4.000 radnih mjesta kroz restrukturiranje usmjereno na učinkovitost poslovanja. Najnoviji veliki rezovi dolaze iz Intuita koji je ovog tjedna potvrdio otpuštanje oko 3.000 zaposlenika. 

SAD ostaje globalno središte fintech otkaza, no značajan rast restrukturiranja bilježe i Azija te Bliski istok. U Izraelu je platforma za trgovanje eToro otpustila više od stotinu zaposlenika u Tel Avivu, dok je indijski digitalni osiguravatelj Acko smanjio broj zaposlenih za oko pet posto.

📷 Foto: TradingPlatforms
U Europi je britanska digitalna banka Monzo otpustila dio zaposlenika u SAD-u nakon gašenja američkih operacija, fokusirajući se ponovno na europsko tržište i planirani IPO u Londonu. Litavski PayRay Bank također je proveo značajno smanjenje broja zaposlenih u sklopu restrukturiranja poslovanja.

"Godinama su tvrtke zapošljavale više ljudi kako bi pratile rast korisnika i investicijske runde, a ne stvarne prihode, dok investitori sada traže jasniji put prema profitabilnosti. To tjera tvrtke svih veličina da detaljnije preispitaju svoje troškove. No, ovo nije samo tržišna korekcija, sve veći dio otkaza povezan je s automatizacijom i umjetnom inteligencijom, posebno u korisničkoj podršci, compliance odjelima i administrativnim funkcijama", priopćila je analitčarka TradingPlatformsa, Stanislava Savisheva.

Cijelo izvješće pročitajte ovdje, a također prilažemo i link na tablicu koja prikazuje neka potvrđena otpuštanja u IT sektoru u 2026. godini. 

 

