Potražnja za AI stručnjacima mogla bi smanjiti razliku u plaćama između UK-a i istočne Europe

Novo istraživanje pokazuje da bi rast međunarodnog zapošljavanja i sve veća potražnja za AI stručnjacima mogli ubrzati rast plaća u istočnoj Europi te smanjiti jaz u odnosu na UK

Matej Markovinović utorak, 7. srpnja 2026. u 20:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Sve veća potražnja britanskih tvrtki za stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i računalstva u oblaku mogla bi tijekom sljedeće tri godine značajno smanjiti razliku u plaćama tehnoloških stručnjaka između Ujedinjenog Kraljevstva i istočne Europe, pokazuje analiza tvrtki Robert Walters i Native Teams. 

Prema procjenama njihovih analitičkih timova, razlika u plaćama za tehnološka zanimanja mogla bi se do 2028. godine smanjiti s trenutačnih 46 na 36 posto zbog sve intenzivnijeg međunarodnog zapošljavanja i konkurencije za specijalizirane digitalne vještine. 

Istraživanje također predviđa da bi plaće stručnjaka za AI, cloud i kibernetičku sigurnost u istočnoj Europi mogle rasti i do osam posto godišnje tijekom sljedeće tri godine, što je brži rast od onoga koji se očekuje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tako bi prosječna godišnja osnovna plaća developera srednje razine u istočnoj Europi mogla porasti s oko 48.000 na više od 60.000 američkih dolara do 2028., dok se u Ujedinjenom Kraljevstvu očekuje rast s približno 89.000 na oko 94.000 dolara. 

Prema autorima analize, međunarodna konkurencija za specijalizirane stručnjake sve više utječe na razinu plaća, koje više nisu određene isključivo lokalnim gospodarskim uvjetima. Ističu kako se tržište rada za visokospecijalizirane tehnološke profile postupno globalizira, osobito u područjima umjetne inteligencije, sigurnosti i cloud tehnologija. 

Izvješće navodi i da istočna Europa nastavlja privlačiti poslodavce iz Ujedinjenog Kraljevstva zahvaljujući razvijenoj tehničkoj bazi stručnjaka, kvalitetnom STEM obrazovanju i sve zrelijoj infrastrukturi za rad distribuiranih timova. To, prema autorima, doprinosi razvoju regionalnih tehnoloških središta i dugoročnom povezivanju europskog tržišta rada. 

Analiza se također nadovezuje na ranije procjene prema kojima bi do 2028. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu moglo ostati nepopunjeno čak polovica radnih mjesta u području umjetne inteligencije, uz manjak veći od 160.000 AI stručnjaka. Autori smatraju da bi zapošljavanje izvan domaćeg tržišta rada moglo pomoći britanskim tvrtkama u bržem razvoju AI projekata i povećanju produktivnosti. 

 

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