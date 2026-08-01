Potražnja za Appleovim uređajima premašit će ponudu, kaže Tim Cook

Izvršni direktor Applea upozorio je da će potražnja za iPhoneima, iPadima i Macovima u nadolazećem kvartalu premašiti proizvodne kapacitete i to ne zbog problema u opskrbi, već rekordnog interesa kupaca

Apple u nadolazećem kvartalu očekuje toliko veliku potražnju za svojim uređajima da je neće moći u potpunosti zadovoljiti, otkrio je izvršni direktor Tim Cook tijekom posljednjeg razgovora s investitorima prije odlaska s čelne pozicije tvrtke.

Prema njegovim riječima, problem nije u nedostatku komponenti ili poteškoćama u opskrbnom lancu, već u iznimno velikom interesu kupaca za Appleovim proizvodima.

"Ovo nije problem naših partnera ili dobavljača. Problem je nevjerojatno snažna potražnja", poručio je Cook, istaknuvši da se to podjednako odnosi na iPhone, iPad i Macove.

Cook se nije dotaknuo toga koliko bi dugo povećana potražnja mogla nadmašivati proizvodne kapacitete niti kada bi se isporuke mogle stabilizirati.