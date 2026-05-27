Predsjednik Ubera kaže da je potrošnju na AI sve teže opravdati

Nakon što je navodno potrošio cijeli godišnji budžet za umjetnu inteligenciju već tijekom prva četiri mjeseca 2026. godine, Uber sada propituje donose li ta ulaganja stvarne rezultate.

U intervjuu za Rapid Response, predsjednik i operativni direktor Ubera, Andrew Macdonald, izjavio je da za sada ne vidi jasnu povezanost između sve veće potrošnje tokena za Claude Code i konkretno korisnijih funkcionalnosti za krajnje korisnike.

„Ta poveznica još ne postoji. Možda se implicitno isporučuje više stvari, ali vrlo je teško povući jasnu liniju između tih statistika i toga da sada zaista proizvodimo 25 posto više korisnih funkcionalnosti za potrošače. Možda će tijekom idućih kvartala i godina to postati jasnije, ali danas je teško, čak i ako neki od osnovnih pokazatelja rastu astronomskom brzinom”, rekao je Macdonald.

Prema dostupnim informacijama, Uber je tijekom 2025. godine potrošio oko 3,4 milijarde dolara na istraživanje i razvoj, što je za devet posto više nego godinu ranije. Istovremeno, izvršni direktor tvrtke Dara Khosrowshahi ranije je izjavio da rast ulaganja u umjetnu inteligenciju djelomično kompenziraju zapošljavanjem manjeg broja novih zaposlenika.

„Morat ćemo početi razgovarati o potrošnji tokena i povezanim troškovima u odnosu na broj zaposlenih. Ako ne možete jasno povezati te troškove s količinom korisnih funkcionalnosti koje isporučujete korisnicima, tada je takvu razmjenu sve teže opravdati”, zaključuje Macdonald.