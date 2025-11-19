Predsjednik Xiaomija upozorava da će mobiteli sljedeće godine biti još skuplji

Zbog goleme potražnje koju je stvorio procvat AI-a, cijene memorije za mobitele sve su skuplje, zbog čega će i novi mobiteli biti još skuplji. Tako barem prognozira Xiaomijev predsjednik

Matej Markovinović srijeda, 19. studenog 2025. u 18:42
Foto: Unsplash

Xiaomi je objavio financijske rezultate za treći kvartal, uz upozorenje da bi globalni rast cijena memorijskih čipova mogao dovesti do novog vala poskupljenja mobitela.

Kako prenosi Reuters, cijene memorije rastu zbog goleme potražnje koju je stvorio AI. Proizvođači poput Samsunga sve više preusmjeravaju kapacitete s proizvodnje memorije za mobitele na unosniji segment podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju, a posljedica toga je smanjenje dostupnosti mobilne memorije i time rast njezine cijene.

Prema riječima Xiaomijevog predsjednika Lu Weibinga, rezultat toga bit će još skuplji mobiteli u 2026. godini.

“Očekujem da će pritisak iduće godine biti znatno veći nego ove. Sveukupno, potrošači će vjerojatno vidjeti osjetno povećanje maloprodajnih cijena. Dio tog pritiska morat će se riješiti poskupljenjima, ali sama poskupljenja neće biti dovoljna”, rekao je Weibing.

Ako se ova predviđanja uistinu ostvare, svi novi modeli na tržištu sljedeće bi godine mogli dodatno poskupjeti, čime se nastavlja trend koji već godinama ne uveseljava potrošače. 

 



