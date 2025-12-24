Proizvođači čipova sanjaju: Mijenja li AI cikličku prirodu industrije?

Obično je ovo doba godine najstrašnije za industriju memorijskih čipova. Ogroman rast, golemi profiti i predviđanja još boljih vremena često su bili vjesnici katastrofe. No, čini se da je ovaj put, barem za sada, situacija drugačija.

Dva ključna tipa čipova, NAND za pohranu podataka i DRAM za osiguravanje radnog okruženja složenim procesorima tvrtki poput Nvidije i Intela, neophodni su u modernom računarstvu. Nalaze se posvuda, od najvećih podatkovnih centara do pametnih telefona bez kojih ne možemo živjeti, a proširili su se čak i na automobile i kućnu elektroniku. Unatoč njihovoj neophodnosti, proizvođači ovih čipova dugo su živjeli u ciklusima viška ili manjka ponude.

Činjenica da se čipovi jedne tvrtke mogu izravno zamijeniti dijelovima druge učinila ih je robom. Dodajte tome brze fluktuacije u potražnji te ogromno vrijeme i troškove izgradnje tvornica i dobit ćete recept za razdoblja prekomjerne ponude koja ruše cijene ispod troškova proizvodnje.

Što se promijenilo?

Danas postoje samo četiri velika proizvođača memorijskih čipova jer su svi ostali zaključili da je to preteško tržište za opstanak. Čak su i divovi poput Intela, koji je praktički izumio modernu memorijsku industriju i tvrtke iz Tajvana, današnjeg epicentra proizvodnje čipova, odustali od ove borbe. Ipak, ako vaše pamćenje ne seže puno dalje od posljednjih nekoliko godina, industrija memorije postala je izuzetno poželjno mjesto. Tvrtke SK Hynix. i Micron Technology bilježe rekordne prihode i tržišne vrijednosti, a Wall Street predviđa da će se rast s ovih visina još i ubrzati.

Prema riječima samih proizvođača čipova, masovna eksplozija potrošnje na računalstvo umjetne inteligencije donijela je višestruke koristi. AI softver treba nevjerojatno velike količine podataka, što je stvorilo potražnju bez presedana. Umjetna inteligencija treba pristupiti tim podacima što je brže moguće, što zahtijeva čipove s brzim sučeljima, a oni su znatno skuplji. Budući da je te čipove teško proizvesti, zauzeli su velik dio proizvodnih kapaciteta, što zauzvrat ograničava količinu dostupnu za memoriju koja se koristi u mobitelima i laptopima. Čak 88 posto analitičara preporučuje kupnju dionica Microna, čak i nakon što su se ove godine više nego utrostručile. Financijski, ove su tvrtke jače nego ikad prije.

Gdje se krije opasnost?

Dakle, gdje je santa leda koja vreba na ovom vedrom horizontu? Pitanje pucanja AI mjehura prijetnja je za cijelu tehnološku industriju, a ne samo za memorijske čipove. Međutim, specifičniji rizik za ovu industriju leži u jednom temeljnom trendu koji je pojačao nevjerojatnu promjenu sreće za SK Hynix i američki Micron. Bloomberg u svojoj analizi ističe ključnu ulogu tržišnog lidera.

Samsung, koji je dominirao industrijom od devedesetih, bio je spor u odgovoru na potrebe proizvođača AI opreme, posebno Nvidije. Tehnički problemi značili su da njegov uobičajeni pristup nije bio faktor u ovom ciklusu. U prethodnim ciklusima, južnokorejska tvrtka koristila je svoju financijsku moć za brzo povećanje proizvodnje, što je dovodilo do preplavljivanja tržišta i pada cijena. Taj se prijelaz s gladi na gozbu u pogledu ponude ovaj put jednostavno nije dogodio, što znači da su cijene ostale visoke.

S obzirom na to da je obično potrebno više od godinu dana za pokretanje nove tvornice od nule, 2026. godina vjerojatno je sigurna od bilo kakvog viška memorijskih čipova, osim ako ne dođe do kolapsa potražnje za umjetnom inteligencijom. Međutim, svatko tko se kladi na dugotrajno razdoblje rasta i profita za SK Hynix i Micron trebao bi pažljivo pratiti tehnički napredak Samsunga. Vrijedi napomenuti da su, ne tako davne 2023. godine, SK Hynix i Micron zajedno prijavili neto gubitak veći od 10 milijardi dolara. Sreća se u ovom poslu brzo mijenja.