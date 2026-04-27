Prosvjed radnika poremetio proizvodnju Samsungovih čipova

Radnici u Samsungovom proizvodnom pogonu prosvjedovali su zbog malih plaća, no nije poznato jesu li se njihovi zahtjevi za povećanjem udovoljili

Domaća proizvodnja Samsungovih čipova nakratko je bila poremećena nakon što su radnici u proizvodnom kompleksu u Pyeongtaeku, južno od Seoula, organizirali prosvjed tijekom noćnih smjena 23. i 24. travnja.

Kako prenosi Reuters, dio zaposlenika nije se pojavio na poslu u terminu od 22 sata do 6 ujutro, čime je privremeno poremećen rad postrojenja koje inače funkcionira neprekidno u tri smjene. Prema navodima sindikata, radnici su prosvjedovali tražeći povećanje plaća, no nije poznato jesu li njihovi zahtjevi u međuvremenu prihvaćeni niti kako je situacija završila.

No, iako je prosvjed trajao samo jednu smjenu, Reuters navodi da je za to vrijeme proizvodnja čipseta pala za oko 58 posto, dok je proizvodnja memorije smanjena za 18 posto. Jasno je, dakle, da čak i kratkotrajni prekidi poput ovoga mogu izazvati veća kašnjenja u isporukama, jer je proizvodnja čipova strogo planirana i teško podnosi zastoje.

Za sada nije jasno u kojoj će mjeri ovo utjecati na globalnu opskrbu čipova. Poznato je samo da je Samsung odbio komentirati ovaj slučaj.