Qualcomm od rujna podiže cijene svojih Snapdragona

Zbog rasta troškova proizvodnje Qualcomm će od 1. rujna podići cijene svih Snapdragon SoC-ova, što bi moglo dovesti do novog vala poskupljenja mobitela

Qualcomm je službeno potvrdio da će od 1. rujna povećati cijene svih svojih Snapdragon SoC-ova zbog rasta troškova proizvodnje.

Naime, izvršni direktor Qualcomma, Cristiano Amon, rekao je u razgovoru za CNBC da su ulazni troškovi porasli tijekom cijelog procesa proizvodnje čipova, zbog čega tvrtka više ne može zadržati dosadašnje cijene.

To je Qualcomm potvrdio i u zasebnom priopćenju, navodeći da više ne može sam pokrivati povećane troškove proizvodnje bez povećanja cijena svojih proizvoda. Iako tvrtka nije objavila za koliko će Snapdragoni poskupjeti, ranije glasine upućuju na dvoznamenkasti rast cijena.

To bi, kao što vjerojatno i pretpostavljate, trebalo imati izravan utjecaj na tržište mobitela jer će proizvođači uz već više cijene memorijskih čipova morati plaćati i skuplje SoC-ove, što će se gotovo pa sigurno preliti na krajnje kupce kroz više cijene nadolazećih mobitela.