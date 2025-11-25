Qualcomm preuzima Arduino, korisnicima se ne dopadaju promjene uvjeta

Američki proizvođač poluvodiča Qualcomm objavio je početkom listopada da će preuzeti Arduino, kompaniju koja proizvodi svjetski poznate mikrokontrolere i elektroničke pločice za hobiste. Zajednički nastup na tržištu, prema tadašnjoj najavi, trebao je omogućiti Arduinu zadržati svoj identitet i misiju te politiku otvorenog koda, dok bi platforma bila osnažena naprednim Qualcommovim čipovima, podrškom za širi opseg hardvera te vodećim računalnim rješenjima iz domene umjetne inteligencije.

Zabranjeno "hakiranje"?

Međutim, u svijetu biznisa nije uvijek sve tako bajno, pa je već prva konkretna posljedica te akvizicije – promjena općih uvjeta na stranicama Arduina – izazvala negodovanje kod njihove najvjernije publike. Nedavno je tako Arduino u svojim uvjetima korištenja proizvoda naveo da korisnici neće smjeti posezati za reverznim inženjerstvom ili na bilo koji način "hakirati" platformu kako bi razotkrili njezine interne algoritme. Zašto bi se tako nešto zabranilo unutar ekosustava koji je stvoren upravo za "hakiranje" i "uradi sam" modifikacije, pitaju se korisnici, pa su iz Arduina morali reagirati i službenim objašnjenjem.

Na svojem blogu tako pišu da su svjesni zabrinutosti određenih korisnika, ali da ne planiraju promijeniti svoj etos te da će njihovi proizvodi i ubuduće biti izrađeni prema "open source" principima. Zabrana reverznog inženjerstva, pojasnili su, tiče se tek softverskog (SaaS) dijela platforme, odnosno vlastitih aplikacija u oblaku. Nadalje, svi korisnici zadržavat će sva prava za sve svoje kreacije na Arduinu, a podacima korisnika upravljat će se na transparentan način.

Obećanja Qualcomma vezana uz akviziciju

Ipak, niti to pojašnjenje i revizija uvjeta nisu sasvim raspršili brige korisnika. Neki, poput ekipe kompanije Adafruit, ističu da i dalje u uvjetima korištenja stoji odredba prema kojoj Arduino smije nadgledati podatke korisničkih računa i korištenje umjetne inteligencije, a upitan je i stav prema patentnim sporovima – za koje Arduino ističe da korisnici ne smiju upotrijebiti podatke s platforme u postupcima protiv Arduina. Za jednu otvorenu hobističku platformu, mnogima su takve odredbe jednostavno previše.