Qualcomm preuzima Arduino, korisnicima se ne dopadaju promjene uvjeta

Prošloga mjeseca objavljeno je da proizvođač hobističke elektronike Arduino seli pod krov američkog poluvodičkog diva, a prve konkretne promjene nisu oduševile zajednicu makera i ljubitelja marke

Sandro Vrbanus utorak, 25. studenog 2025. u 20:58

Američki proizvođač poluvodiča Qualcomm objavio je početkom listopada da će preuzeti Arduino, kompaniju koja proizvodi svjetski poznate mikrokontrolere i elektroničke pločice za hobiste. Zajednički nastup na tržištu, prema tadašnjoj najavi, trebao je omogućiti Arduinu zadržati svoj identitet i misiju te politiku otvorenog koda, dok bi platforma bila osnažena naprednim Qualcommovim čipovima, podrškom za širi opseg hardvera te vodećim računalnim rješenjima iz domene umjetne inteligencije.

Zabranjeno "hakiranje"?

Međutim, u svijetu biznisa nije uvijek sve tako bajno, pa je već prva konkretna posljedica te akvizicije – promjena općih uvjeta na stranicama Arduina – izazvala negodovanje kod njihove najvjernije publike. Nedavno je tako Arduino u svojim uvjetima korištenja proizvoda naveo da korisnici neće smjeti posezati za reverznim inženjerstvom ili na bilo koji način "hakirati" platformu kako bi razotkrili njezine interne algoritme. Zašto bi se tako nešto zabranilo unutar ekosustava koji je stvoren upravo za "hakiranje" i "uradi sam" modifikacije, pitaju se korisnici, pa su iz Arduina morali reagirati i službenim objašnjenjem.

Na svojem blogu tako pišu da su svjesni zabrinutosti određenih korisnika, ali da ne planiraju promijeniti svoj etos te da će njihovi proizvodi i ubuduće biti izrađeni prema "open source" principima. Zabrana reverznog inženjerstva, pojasnili su, tiče se tek softverskog (SaaS) dijela platforme, odnosno vlastitih aplikacija u oblaku. Nadalje, svi korisnici zadržavat će sva prava za sve svoje kreacije na Arduinu, a podacima korisnika upravljat će se na transparentan način.

Obećanja Qualcomma vezana uz akviziciju
Obećanja Qualcomma vezana uz akviziciju

Ipak, niti to pojašnjenje i revizija uvjeta nisu sasvim raspršili brige korisnika. Neki, poput ekipe kompanije Adafruit, ističu da i dalje u uvjetima korištenja stoji odredba prema kojoj Arduino smije nadgledati podatke korisničkih računa i korištenje umjetne inteligencije, a upitan je i stav prema patentnim sporovima – za koje Arduino ističe da korisnici ne smiju upotrijebiti podatke s platforme u postupcima protiv Arduina. Za jednu otvorenu hobističku platformu, mnogima su takve odredbe jednostavno previše.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi