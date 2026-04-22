Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 6 mogao bi proizvoditi Samsung

Qualcomm i Samsung već su surađivali na proizvodnji čipova, no partnerstvo je prekinuto 2022. zbog problema s iskoristivošću proizvodnje i pregrijavanjem

Izvršni direktor Qualcomma, Cristiano Amon, boravio je proteklih dana u Južnoj Koreji gdje se sastao s predstavnicima Samsunga, a tema razgovora bila je potencijalna proizvodnja čipova u naprednom 2-nanometarskom proizvodnom procesu.

Prema dostupnim informacijama, Qualcomm razmatra mogućnost da upravo Samsung preuzme proizvodnju njihovog nadolazećeg flagship SoC-a, Snapdragon 8 Elitea Gen 6. Iako još nema službene odluke o ovome, napomenimo da se o mogućoj suradnji Qualcomma i Samsunga govorilo još početkom godine na CES-u, što je potvrdio i Amon.

Ako Qualcomm doista odabere Samsung za proizvodnju nadolazećeg SoC-a, to bi označilo povratak korejskom proizvođaču nakon nekoliko godina suradnje s TSMC-om. Podsjetimo, Qualcomm je još 2022. godine prekinuo suradnju sa Samsungom zbog problema u proizvodnji čipova koji su sada navodno riješeni.

Dodatni faktor za prelazak natrag Samsungu moguće leži i u rastu cijena TSMC-ovih usluga proizvodnje.