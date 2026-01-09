Realme će ponovno postati Oppov podbrend?

Navodi se da ova promjena neće utjecati na planirana predstavljanja Realmeovih uređaja, koja bi se trebala odvijati prema ranije utvrđenom rasporedu

Matej Markovinović petak, 9. siječnja 2026. u 00:37
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prema još uvijek neslužbenim informacijama koje pristižu iz Kine, Realme se vraća pod okrilje Oppoa i ponovno će djelovati kao njegov podbrend.

Prema navodima izvora iz Oppoa, osnivač i izvršni direktor Realmea, Sky Li, zadržat će svoju poziciju te će i dalje voditi Realme, ali u novoj organizacijskoj strukturi pod upravljanjem Oppa. Cilj ove promjene je jačanje interne suradnje između Oppa, Realmea i sestrinskog OnePlusa, kao i učinkovitije upravljanje resursima te potpora Oppovoj strategiji globalnog širenja.

U novom modelu, Oppo će imati ulogu vodećeg brenda, dok će OnePlus i Realme funkcionirati kao komplementarni podbrendovi s vlastitim marketinškim pristupima. Jedna od značajnijih novosti odnosi se na postprodajnu podršku, prema kojoj će Realme biti uključen u Oppov sustav servisnih i prodajnih usluga, koji obuhvaća više od 5.000 fizičkih trgovina diljem Kine.

Podsjetimo, Realme je stvoren kao Oppov podbrend u svibnju 2018. godine, da bi već iste godine postao samostalan brend. Nekadašnji konglomerat BBK Electronics, koji je okupljao Oppo, Vivo, OnePlus, iQOO i Realme, prestao je postojati 2023. godine, nakon čega su kao zasebne tvrtke ostali Oppo, Vivo i Imoo.

 



