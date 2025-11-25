Revolut sada vrijedi čak 75 milijardi dolara, ulagač im je i Nvidia

Globalna fintech kompanija potvrdila je vodeći status na tržištu završetkom dokapitalizacije koju su predvodili veliki svjetski investitori, sve uz snažan rast prihoda i globalnu ekspanziju poslovanja

Revolut, globalni fintech lider s više od 65 milijuna korisnika diljem svijeta, objavio je završetak nove runde financiranja, kojom je valuacija tvrtke dosegla iznos od čak 75 milijardi dolara. Dokapitalizaciju su predvodile ugledne investicijske kuće Coatue, Greenoaks, Dragoneer te Fidelity Management & Research Company, uz sudjelovanje šire grupe investitora svjetske klase, uključujući Andreessen Horowitz (a16z), Franklin Templeton i T. Rowe Price Associates.

Značajan dio prodaje novih dionica uključuje i investiciju NVenturesa, ogranka rizičnog kapitala tvrtke Nvidia, čime se produbljuje suradnja Revoluta s globalnim tehnološkim liderom u tehnologiji umjetne inteligencije. U sklopu runde financiranja postojećim zaposlenicima omogućena je prodaja vlastitih dionica, što predstavlja petu takvu priliku do sada – pa ta izvorno litavska tvrtka sa sjedištem u Londonu nastavlja dijeliti svoj uspjeh sa zaposlenicima, kroz jedan od najlikvidnijih programa radničkog dioničarstva na svijetu.

Ubrzan globalni rast

Tržišna valuacija od 75 milijardi dolara temelji se na snažnom poslovnom zamahu i izvrsnim financijskim rezultatima. Prihodi Revoluta u 2024. godini porasli su za 72% na 4 milijarde dolara, dok je dobit prije oporezivanja zabilježila rast od 149%, dosegnuvši 1,4 milijarde dolara. Uzlazna putanja nastavljena je i u 2025. godini, pri čemu je baza privatnih korisnika premašila brojku od 65 milijuna, a segment Revolut Business ostvario je milijardu dolara godišnjeg prihoda.

Nik Storonsky, izvršni direktor i suosnivač Revoluta, istaknuo je da izniman napredak ostvaren u posljednjih dvanaest mjeseci vodi tvrtku prema viziji "izgradnje banke koja će opsluživati 100 milijuna korisnika u 100 zemalja". Financijski direktor Victor Stinga dodao je da razina interesa investitora i nova valuacija odražavaju snagu poslovnog modela koji isporučuje kako brz rast tako i snažnu profitabilnost te fintech kompanije.