Rimac vraća milijune eura, Verne nastavlja u potpunosti "na pogon" privatnih investitora

Projekt autonomnih vozila tvrtke Verne prelazit će na isključivo privatno financiranje nakon što je donesena odluka o odricanju od 179 milijuna eura bespovratnih sredstava

Sandro Vrbanus petak, 22. svibnja 2026. u 20:32

Tvrtka Verne, koja razvija robotaksije i odnedavno ima komercijalnu uslugu ograničenog dosega u Zagrebu, odreći će se financiranja europskim sredstvima – oko kojih su se ionako posljednjih godina potezale brojne kontroverze. Prema našim neslužbenim izvorima, a koji su potvrdili pisanje Jutarnjeg lista u petak, Verne će vratiti 89,7 milijuna eura dosad povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a nakon toga neće više povlačiti sredstva iz NPOO-a.

Novac ide natrag državi

Ugovor o tom financiranju potpisan je bio u lipnju 2023. godine, a bila je riječ o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture" tada kompaniji Project 3 Mobility. Do sada je iz fonda u obliku predujma povučeno spomenutih 89,7 milijuna eura, od ukupno 179 milijuna eura europskih sredstava bespovratno namijenjenih za razvoj sustava robotaksija. No, od europskog se financiranja sada odustalo, a Verne će se okrenuti privatnim investitorima, koji su ionako i dosad podržavali njihov rad.

Međutim, neočekivani preokret uslijedio je u siječnju ove godine kada je iz kompanije Vlada obaviještena da se u dogovoru s partnerima Verne odriče državne potpore. Projekt čija ukupna vrijednost iznosi 535,4 milijuna eura u potpunosti će se, dakle, financirati vlastitim novcem prikupljenim od niza investitora.

Nakon što 31. kolovoza ove godine istekne rok za realizaciju projekta, kako piše Jutarnji, 171 milijun eura bit će preusmjeren u državnu riznicu te će ih Vlada moći potrošiti sukladno vlastitim potrebama.

O razlozima odustajanja moglo bi se špekulirati. Jesu li to neispunjeni rokovi za lansiranje vlastitih robotaksi vozila (nakon nekoliko odgoda), nemogućnost postizanja autonomne vožnje razine 5 koja je stajala u inicijalnom ugovoru, pritisak javnosti i vladajućih – ili sve pomalo, možda nam uskoro objasne iz Vernea.

