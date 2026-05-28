Robinhood otvorio API za AI agente: tko snosi rizik?

Dok mi još uvijek raspravljamo o tome hoće li nam AI ukrasti poslove, Robinhood je odlučio preskočiti tu dilemu i omogućiti mu nešto puno opasnije: da nam troši novac!

Bug.hr četvrtak, 28. svibnja 2026. u 06:30
Robinhood
Robinhood

Robinhood, američka brokerska platforma poznata po besplatnom trgovanju dionicama, koja je popularnost stekla među mlađim ulagačima, ima 27 milijuna aktivnih korisnika i od danas im nudi nešto što dosad nije bila opcija na regularnoj brokerskoj platformi: mogućnost da AI agentu prepuste upravljanje portfeljem i kreditnom karticom.

Kompanija je u srijedu objavila lansiranje Agentic Tradinga i Agentic Credit Carda, dvaju proizvoda izgrađenih oko MCP servera, otvorenog protokola koji AI platformama omogućuje strukturiranu komunikaciju s vanjskim servisima. Korisnik spoji Claudea, ChatGPT ili Cursor, zada parametre, i agent počinje raditi.

Robinhood nije prvi

eToro je uveo agentic trading dva mjeseca ranije, a Tiger Global-poduprti Public već nudi agente koji izvršavaju naloge na zahtjev korisnika. Riječ je o utrci, ne o inovaciji. Stephen Mackintosh iz Sui Group Holdingsa, koji financira startup Nof1 za AI modele u financijama, izjavio je za Financial Times da će ove godine sve brokerske platforme biti u utrci oko agentic tradinga. "Golem potencijal", dodao je.

Podaci govore nešto drugačije

Nof1 je prošle godine dao šest vodećih jezičnih modela po deset tisuća dolara za trading na kripto platformi Hyperliquid. Modeli su dobili jedan zadatak: maksimizirati profit strategijama srednje i niske frekvencije, gdje se odluke donose u rasponu sati. Rezultat: od 32 mjerenja, modeli su završili u plusu samo šest puta. Pokazali su značajne razlike u pristupima, sklonost kratkoročnim okladama, a bili su, prema nalazima grupe, "visoko osjetljivi na naizgled trivijalne promjene u uputama". Mackintosh je eksplicitan: "Jezični modeli bez dodatnog treniranja nisu prikladni za generiranje prinosa, to su samo generički probabilistički modeli.”

Tko je odgovoran? Nije Robinhood

Robinhood odgovornost definira jednostavno: korisnici snose punu odgovornost za svaki nalog koji agent izvrši. Kompanija pruža infrastrukturu, ne investicijski savjet, a sav rizik gubitka ostaje na korisniku. Za sumnjive transakcije postoji tim za detekciju prevara koji pregledava sporove, a korisnici dobivaju obavijest za svaku trgovinu i mogu pauzirati agenta u bilo kojem trenutku.

Mali investitor ne profitira od češćeg trgovanja

Amanda Fischer iz Better Markets, organizacije za zaštitu investitora, formulirala je ono što u priopćenjima nedostaje: "Tipični mali investitor ne profitira od češćeg trgovanja, ali Robinhoodovi prihodi od naknada svakako profitiraju." Robinhood je u istovremeno objavio vlastito upozorenje da AI-driven strategije mogu loše funkcionirati u određenim tržišnim uvjetima, odvijati se brzo i biti teško nadzirati ili zaustaviti u realnom vremenu.

