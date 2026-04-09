Samoborski Pine Studio preuzima zagrebački Somnium Games 

Samoborski Pine Studio, kreator igre Escape Simulator, dovršio je preuzimanje zagrebačkog razvojnog tima Somnium Games. Spajanjem dvaju timova Pine Studio sada broji 28 zaposlenih, čime značajno povećava razvojne kapacitete, što će se zasigurno odraziti u razvoju puzzle igara po kojima su već prepoznati na međunarodnoj igraćoj sceni.

„Sa Somniumom nas vežu godine uspješne suradnje i slična filozofija dizajna igara. Ovo spajanje omogućit će brži razvoj i dodatno podizanje kvalitete naših projekata“, istaknuo je Vladimir Koščica iz Pine Studija.

Prvi rezultat suradnje već je dostupan igračima. Riječ je o novom, besplatnom sadržaju za Escape Simulator inspiriranom svijetom igre Somnium Gamesa, Inked, koji je od 9. travnja dostupan putem Steama. Nova razina donosi prepoznatljiv ručno crtani stil te oko 45 minuta igranja, uz mogućnost solo i kooperativnog igranja za do osam igrača.

Ujedinjeni tim nastavlja djelovati pod imenom Pine Studio, s fokusom na daljnji razvoj Escape Simulator serijala. Među prioritetima su i prilagodbe za dodatne platforme, uključujući PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i mobilne uređaje.

“Pine Studio je kroz godine pokazao kako i mali, izuzetno sposoban tim može stvarati globalno uspješne projekte. Njihov kontinuirani uspjeh jasno potvrđuje kvalitetu njihovih igara, ali i sposobnost donošenja pametnih i dugoročno održivih poslovnih odluka. Preuzimanje Somnium Gamesa logičan je sljedeći korak kojim se otvara prostor za još ambicioznije projekte te daljnje širenje na nove platforme i tržišta. Ova akvizicija ujedno je i važan signal rasta i zrelosti hrvatske igraće razvojne industrije te primjer koji će, vjerujem, potaknuti daljnji razvoj cijelog ekosustava", priopćio je Hrvoje Mitić, glavni tajnik Hrvatske udruge proizvođača videoigara.