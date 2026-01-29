Samsung Appleu povećava cijene DRAM-a za oko 80 posto

Poskupljenje Samsungovog DRAM-a od oko 80 posto moglo bi utjecati na cijene nadolazećih iPhonea i drugih Appleovih uređaja, pogotovo u drugoj polovici godine

Rastuća potražnja za memorijskim čipovima, potaknuta razvojem umjetne inteligencije, uzrokuje snažan rast cijena DRAM-a, što bi se moglo izravno odraziti na cijene novih uređaja tijekom 2026. godine. Među tvrtkama koje će osjetiti posljedice nalazi se i Apple, unatoč tome što je riječ o najvećem svjetskom proizvođaču mobitela koji ujedno ima i velike zalihe komponenata.

Prema izvješću južnokorejskog Zdneta, Samsung je povećao cijene svojih DRAM čipova za oko 80 posto u odnosu na iznose koje je Apple plaćao u četvrtom kvartalu 2025. godine. Štoviše, navodi se da je i SK Hynix, inače drugi najveći proizvođač DRAM-a, povisio cijene za čak 100 posto.

Apple je u prošlosti uspijevao amortizirati poskupljenja komponenti zahvaljujući dugoročnim ugovorima s ključnim dobavljačima, no čini se da ovaj put to neće biti slučaj. Naime, aktualni ugovor između Applea i Samsunga navodno pokriva cijene DRAM-a samo za prvu polovicu godine.

To gotovo sigurno znači da će nadolazeći modeli iPhonea 18 i drugi novi Appleovi uređaji stići na tržište s višim početnim cijenama. Ipak, ako je za vjerovati analitičaru Ming-Chiju Kuou, Apple bi ipak mogao preuzeti dio rastućih troškova komponenti na sebe i zadržati cijene iPhonea na istoj razini, kako bi povećao svoj tržišni udio.