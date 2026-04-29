Samsung Foundry premašio 80 posto iskoristivosti kod proizvodnje 4-nanometarskih čipova

S obzirom na to da Samsung već šest godina masovno proizvodi 4-nanometarske čipove, prelazak u fazu zrele proizvodnje mogao bi ublažiti pritisak rastućih cijena memorije i vratiti tvrtku u profitabilnost

Prema izvješću južnokorejskog Seoul Economic Dailyja, Samsung Foundry ostvario je važan tehnološki iskorak u proizvodnji čipova, dosegnuvši više od 80 posto iskoristivosti (yield rate) u svom 4-nanometarskom FinFET procesu, što znači da je sada ta tehnologija u fazi zrele proizvodnje.

Ovo dodatno jača pozicija Samsunga u utrci s glavnim konkurentom, TSMC-om, osobito u kontekstu sve veće globalne potražnje za naprednim čipovima, potaknute razvojem umjetne inteligencije i podatkovnih centara. Samsungov proizvodni kompleks u Pyeongtaeku, koji već izrađuje 5-nanometarske i 7-nanometarske čipove, sada je spreman opskrbljivati tržište 4-nanometarskim rješenjima za AI akceleratore, ali i za automobilsku te mobilnu industriju.

U ovom je kontrekstu važno za istaknuti i da se Samsungov 4-nanometarski proces koristi kao temeljni sloj za novu generaciju HBM4 memorije, koja bi trebala imati ključnu ulogu u AI sustavima visokih performansi.