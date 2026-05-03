Samsung i dalje ruši rekorde zahvaljujući memoriji

Samsung je u prvom kvartalu ove godine ostvario ukupni prihod od 133,9 bilijuna wona (oko 91 mlrd. eura) te operativnu dobit od 57,2 bilijuna wona (oko 39 mlrd. eura), što predstavlja rekordne rezultate za to razdoblje.

Mobilni odjel (MX) i mrežno poslovanje zabilježili su 38,1 bilijun wona prihoda (oko 26 mlrd. eura) i 2,8 bilijuna wona dobiti (oko 1,9 mlrd. eura). Iako je profit niži nego lani, Galaxy uređaji i dalje posluju u plusu, ponajviše zahvaljujući fokusu na premium modele i optimizaciji troškova.

Najveći rast dolazi iz odjela Device Solutions (DS), koji je ostvario 81,7 bilijuna wona prihoda (oko 56 mlrd. eura) i čak 53,7 bilijuna wona dobiti (oko 36,6 mlrd. eura). Posebno se ističe memorijsko poslovanje, koje je srušilo rekorde zahvaljujući velikoj potražnji za AI rješenjima.

Samsung je već započeo isporuke napredne HBM4 memorije, uključujući proizvode za Nvidia i njezinu nadolazeću arhitekturu Vera Rubin, dok se u narednim mjesecima planira dodatno širenje ponude za AI infrastrukturu.

S druge strane, visoke cijene memorije i neki sezonski faktori negativno utječu na druge segmente, poput zaslona i Foundry poslovanja, koji bilježe nešto slabiju potražnju.

Za ostatak godine Samsung očekuje izazovno okruženje, osobito za mobilni odjel, no unatoč tome prognozira se rast prihoda na godišnjoj razini. Tvrtka će pritom nastaviti ulagati u flagshipe, sklopive mobitele i AI tehnologije kao ključne pokretače budućeg rasta.

