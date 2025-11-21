Samsung nakon reorganizacije vodstva ima dva izvršna direktora

TM Roh postao je novi izvršni direktor Samsunga i šef DX odjela, pridruživši se Young Hyun Junu u dvostrukom vodstvu tvrtke

Samsung Electronics službeno je predstavio veliku reorganizaciju vodstva.TM Roh, dosadašnji čelnik mobilnog odjela, imenovan je voditeljem Device eXperience (DX) odjela te postavljen na poziciju izvršnog direktora. Time se pridružuje Young Hyun Junu, potpredsjedniku uprave i šefu Device Solutions (DS) odjela, koji već obnaša funkciju izvršnog direktora. Samsung tako od sada ima dva izvršna direktora.

„Predsjednik Roh nastavit će nadzirati mobilni segment tvrtke kao voditelj MX odjela, dok će potpredsjednik Jun ostati na čelu odjela za memoriju“, napominju iz Samsunga u službenom priopćenju.

Nadalje, kako bi dodatno ojačali tehnološko vodstvo, Samsung je imenovao Janghyuna Yoona predsjednikom, glavnim tehnološkim direktorom DX odjela i voditeljem Samsung Researcha, a Hongkuna Parka voditeljem Samsungovog Instituta za naprednu tehnologiju (SAIT). Yoon je ranije bio izvršni direktor Samsung Venture Investmenta, a unutar MX odjela vodio je razvoj softverskih platformi, IoT-a i Tizena.

Park trenutno radi kao profesor kemije i profesor fizike na Harvardu, a jedan je od vodećih istraživača u područjima nanonauke, kvantne znanosti i inženjerstva.